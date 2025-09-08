Єврокомісії не відомо про візит європейських лідерів до Вашингтона, про який оголосив Трамп

У Європейській комісії під час брифінгу 8 вересня повідомили, що їм не відомо про те, чи планує хтось із лідерів ЄС летіти цього тижня до Вашингтона, і що там наразі заплановані зустрічі спецпредставника ЄС щодо санкцій.

«Я не можу говорити від імені держав-членів ЄС, але, наскільки мені відомо, жодних інших лідерів немає у Вашингтоні чи в дорозі туди. Можу підтвердити, що спеціальний посланець ЄС із питань санкцій Девід О’Салліван перебуває у Вашингтоні разом із командою експертів. Вони зустрінуться зі своїми американськими колегами для обговорення санкцій», – зазначив представник Єврокомісії Олоф Жиль.

За його словами, темою останніх контактів у пʼятницю, 5 вересня, між президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом США Дональдом Трампом була підготовка нового пакета санкцій проти Росії.

Дональд Трамп 7 вересня заявив, що цього тижня до Сполучених Штатів приїдуть європейські лідери, щоб обговорити припинення війни в Україні.



