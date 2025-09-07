США готові посилити тиск на Росію, але чекають на підтримку ЄС – Бессент

Сполучені Штати готові до «подальшого посилення тиску на Росію», але очікують відповідних кроків від європейських партнерів, заявив міністр фінансів Скотт Бессент в ефірі NBC.

Він наголосив, що запровадження додаткових вторинних санкцій і тарифів проти країн, які продовжують купувати російську нафту, може довести економіку Росії до «повного краху» та змусити президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Раніше президент Трамп говорив про те, що протягом двох тижнів може ухвалити рішення про подальші кроки щодо Росії. Цей термін минув 1 вересня.

Трамп також заявляв, що сподівається на організацію тристоронньої зустрічі лідерів Росії, України і США, але при цьому говорив, що, можливо, Україна і Росія ще не готові до миру.

Трамп не виключав запровадження санкцій і мит проти торгових партнерів Росії (де-факто проти Індії мита, пов’язані з купівлею російської нафти, вже діють), не виключивши при цьому і тиску на Україну.

Президент США наголошує, що хоче зупинити війну, і що Росія й Україна мають піти на поступки. Між сторонами залишаються великі розбіжності – з питань територій і гарантій безпеки після завершення війни.

В адміністрації США пояснювали зволікання з посиленням санкцій проти Росії тим, що в цьому випадку Москва вийде з переговорів і війна затягнеться на невизначений час.



