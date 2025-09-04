Під час розмови з Трампом йшлося про тиск на Росію та захист українського неба – Зеленський

Президент Володимир Зеленський і лідери країн «Коаліції охочих» мали тривалу й дуже детальну розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом – про це Зеленський заявив увечері 4 вересня.

Передусім, за його словами, розмова стосувалася способів «підштовхнути ситуацію до реального миру».

«Ми обговорили різні опції, і найголовніше – це тиск, щоб сильними заходами, зокрема економічними, змусити до припинення війни. Ключ до миру – позбавлення російської машини війни грошей, позбавлення ресурсів», – розповів він.

Голова держави додав, що сторони також обговорили захист українського неба.

Читайте також: Німеччина обіцяє сповістити, чи відправлятиме війська в Україну, коли буде зрозуміла роль США

«Поки немає миру, українці мають не залежати від постійних російських атак, російські ракети та дрони не мають забирати життя. Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба», – заявив Зеленський.

Він подякував Трампу за підтримку України й зазначив, що домовився з ним про подальші контакти.

Президент США наразі не коментував розмову публічно.

Раніше на пресконференції із Зеленським президент Франції Еммануель Макрон заявив, що під час розмови Трамп підтвердив готовність запровадити додаткові санкції, якщо Росія й надалі відмовлятиметься від мирних переговорів.

4 вересня у Парижі пройшло засідання «Коаліції охочих» на рівні лідерів. Президент України Володимир Зеленський долучився до нього особисто. Учасники дзвонили також президенту США Дональду Трампу. Формат об’єднує понад 30 держав, готових надати Україні гарантії безпеки після завершення нинішньої російської агресії.



