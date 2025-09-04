Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Політика

Ключові результати зустрічі «Коаліції охочих»

Президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський на саміті «Коаліції охочих». Єлисейський палац. Париж, 4 вересня 2025 року
Президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський на саміті «Коаліції охочих». Єлисейський палац. Париж, 4 вересня 2025 року

Коротко

  • Переговори в Парижі відбулися за участю лідерів із 35 західних союзників, через відеозв’язок пізніше долучився президент США
  • Головна тема – розгортання військ і підтримка України, остаточні рішення щодо американської участі очікуються найближчими днями.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 26 країн погодилися взяти участь у післявоєнних гарантіях безпеки для України, і що підтримка США цього плану буде остаточно визначена найближчими днями.

Лідери близько 35 західних союзників України зустрілися з президентом Володимиром Зеленським 4 вересня, зустріч відбувалась у гібридному форматі – близько десятка лідерів були присутні у Єлисейському палаці, решта доєдналися онлайн.

Зустріч у Парижі «Коаліції охочих» з підтримки України і гарантій безпеки для неї. Франція, 4 вересня 2025 року
Зустріч у Парижі «Коаліції охочих» з підтримки України і гарантій безпеки для неї. Франція, 4 вересня 2025 року

Про що домовилися?

Мета цього саміту – обговорити гарантії безпеки для Україні, які західні партнери зобовʼязалися надати після припинення воєнних дій.

Лідери обговорювали свої позиції дві години, а після перерви до них через відеоконференцію доєднався президент США Дональд Трамп.

Макрон заявив, що 26 країн «зобов’язалися розгорнути війська як сили запевнення в Україні або бути присутніми на землі, на морі чи в повітрі».

Він наголосив, що ці сили не розгортатимуться на лінії фронту, а в районах, які ще мають бути визначені.

На уточнююче питання, чи є серед цих 26 країн Німеччина, Польща та Італія, які особливо вагалися з ідеєю відправки військ, Макрон відповів, що є, але уточнив, що не усі з цих 26 країн долучаться саме відправленням військ. За його словами, вони можуть допомогти з відновленням української армії чи надати свої бази НАТО.

«У найближчі дні ми остаточно узгодимо американську підтримку цих гарантій безпеки. Сполучені Штати, як я вже казав, брали участь на всіх етапах процесу», – заявив Макрон.

Дональд Трамп, 3 вересня 2025 року
Дональд Трамп, 3 вересня 2025 року

На засіданні групи країн-союзниць України у її боротьбі проти російської агресії, відомої як «Коаліція охочих», оголосили про намір постачати Україні далекобійні ракети «для подальшого зміцнення її арсеналу», повідомив офіс прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера за підсумками паризького саміту коаліції, присвяченого виробленню довгострокового плану забезпечення гарантій безпеки для України.

За повідомленням уряду Британії, Стармер також подякував військовим планувальникам і начальникам Генеральних штабів за їхню роботу, спрямовану на забезпечення можливості розгортання сил в Україні в разі припинення вогню. Деталей в уряді Британії не навели.

Володимир Зеленський і Кір Стармер під час зустрічі в Лондоні, 23 червня 2025 року
Володимир Зеленський і Кір Стармер під час зустрічі в Лондоні, 23 червня 2025 року

А що США?

США ще не визначилися з чіткою роллю у гарантіях безпеки. Їхня участь вважається вирішальною для підкріплення зусиль союзників. Німеччина за результатами засідання заявила, що її рішення щодо розгортання військ в Україні залежатиме від характеру участі США.

Зеленський, виступаючи на спільній пресконференції з Макроном, заявив, що як тільки США схвалять проєкт документа, можна буде рухатися далі.

«Важливо, що Сполучені Штати з нами. Ми сьогодні говорили з президентом Трампом. Велика подяка йому за його залученість», – сказав Зеленський.

Ми запровадимо додаткові санкції разом зі Сполученими Штатами Америки
Макрон

Обоє президентів також торкнулися зусиль, спрямованих на організацію зустрічі Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Якщо Росія й надалі відмовлятиметься від конкретних мирних переговорів… ми запровадимо додаткові санкції разом зі Сполученими Штатами Америки», – заявив Макрон. – «Це також підтвердив президент Трамп під час нашого дзвінка».

Зусилля реалізувати цю зустріч неодноразово блокувалися Москвою. 3 вересня Путін заявив, що зустрінеться із Зеленським у Москві. Враховуючи триваюче повномасштабне вторгнення Росії, таке місце є абсолютно неприйнятним для Зеленського, який запропонував нейтральні майданчики, наприклад Туреччину.

Зеленський і Макрон. Париж, 4 вересня 2025 року
Зеленський і Макрон. Париж, 4 вересня 2025 року

Переговори з Путіним про завершення війни

«Коли хочеш щоб зустрічі не було – то треба запросити мене в Москву», – сказав Зеленський у Парижі.

Перед паризькими переговорами відчувалося очікування, адже напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що сподівається на «ясність» у питанні гарантій безпеки вже найближчими днями.

Трамп раніше заявляв, що європейські країни повинні взяти на себе основний тягар у забезпеченні цих гарантій, тоді як Вашингтон підтримає операції «ймовірно… з повітря».

Вашингтон поки не прокоментував результати переговорів 4 вересня.

Росія відкинула ідею розміщення європейських військ на території України, а президент Володимир Путін пригрозив, що Москва готова «вирішувати всі наші завдання військовим шляхом», якщо не буде знайдено прийнятної мирної угоди.

До «Коаліції охочих», яка брала участь у переговорах у Парижі, входить понад 30 країн, що підтримують Україну, здебільшого європейських, але також Канада, Австралія та Японія.

Голова Китаю Сі Цзіньпін, очільник Росії Путіна, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та ще понад 20 очільників інших країн йдуть до трибуни Тяньаньмень перед церемонією з нагоди 80-ї річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні. Пекін, Китай. 3 вересня 2025 року
Голова Китаю Сі Цзіньпін, очільник Росії Путіна, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та ще понад 20 очільників інших країн йдуть до трибуни Тяньаньмень перед церемонією з нагоди 80-ї річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні. Пекін, Китай. 3 вересня 2025 року

Хто з охочих стає рішучим?

Поінформовані співрозмовники Радіо Свобода в дипломатичних колах країн ЄС повідомили, що останніми тижнями дискусії «Коаліції охочих» просуваються інтенсивніше: десять із 21 держави, готової працювати над гарантіями безпеки України, згодні направити на її територію своїх солдатів, коли бойові дії будуть завершені.

Серед держав, згодних піти на такий крок, – Велика Британія й Франція, що очолюють «Коаліцію охочих», а також – Нордичні країни й держави Балтії, Нідерланди, Австралія.

Німеччина, за словами співрозмовників Радіо Свобода, поки міркує, яку позицію зайняти, й головним чином це пов’язано з необхідністю отримувати згоду на участь у місії німецького парламенту.

Форум

Проєкт Крим.Реалії

Recommended

XS
SM
MD
LG