Зеленський відреагував на пропозицію Путіна приїхати до Москви

Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію російського лідера Володимира Путіна провести двосторонню зустріч у Москві.

«Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене в Москву. Я вважаю, що знаєте як – коли хочеш, щоби зустрічі не було – то треба запросити мене в Москву. Тому я думаю, що Росія почала говорити про зустріч – це вже непогано. Але поки що ми не бачимо їхнього бажання закінчення війни. А щодо зустрічі, я вважаю, дорослі лідери з зустрічі такого рівня повинні виходити з якимось результатом. Бажано з закінченням війни», – сказав Зеленський 4 вересня на спільній пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном по завершенню засідання «Коаліції охочих» у Парижі.

Напередодні Путін стверджував, що його двостороння зустріч із президентом України можлива, але Зеленському слід приїхати до Москви. При цьому Путін назвав Зеленського «чинним головою адміністрації» і заявив, що зустріч із ним буде «дорогою в нікуди».

В американському Інституті вивчення війни зазначили, що неправдиві заяви Путіна про нелегітимність Зеленського демонструють незацікавленість очільника Кремля в мирному врегулюванні й встановлюють умови для відмови Росії від будь-якої можливої мирної угоди, яку б Путін підписав із Зеленським, у час, який Росія обере в майбутньому.

Зеленський раніше заявляв про готовність до особистої зустрічі з Путіним з метою мирного врегулювання. «Україна пропонує перейти від обміну заявами і зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала. Україна це підтримала. Потрібна готовність Росії. Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час», – казав він.

Можливу зустріч Путіна і Зеленського, а після неї тристоронню за участю лідерів США, України і Росії, прогнозував президент США Дональд Трамп після зустрічі з Путіним на Алясці у середині серпня.

3 вересня в телефонному інтерв’ю телеканалу CBS News Трамп зазначив, що Путін і Зеленський ще не готові до переговорів, але, за його словами, «щось станеться».

Декілька країн Європи й Туреччина пропонували організувати таку зустріч, серед можливих локацій називали, зокрема, Угорщину і Швейцарію.

При цьому в МЗС Швейцарії пообіцяли надати Путіну імунітет від переслідування Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі на території країни, якщо він приїде для участі у переговорах щодо миру в Україні до Швейцарії.

Але у відповідь кілька представників Кремля, зокрема помічник Путіна Юрій Ушаков, ще кілька днів тому заявляли, що ніяких домовленостей щодо зустрічі двох політиків немає. Ушаков, який брав участь у зустрічі на Алясці, зокрема сказав: «Наскільки я знаю, між Путіним і Трампом про це домовленостей не було».

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після повернення із саміту ШОС у Китаї також заявив журналістам, що Путін і Зеленський «поки не готові до зустрічі».

Путін пропонував Зеленському зустрітися у Москві вже двічі. Першу таку пропозицію президент України категорично відкинув.