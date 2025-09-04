Путін і Зеленський не готові до переговорів, але невдовзі «щось станеться» – Трамп

Президенти України та Росії Володимир Путін і Володимир Зеленський ще не готові до переговорів, констатував американський президент Дональд Трамп 3 вересня в телефонному інтерв’ю телеканалу CBS News.

«Я говорив про це з президентом Путіним та президентом Зеленським. Щось станеться, але вони ще не готові. Але щось станеться», – сказав Трамп, додавши, що «думав, що переговори з Росією були б легшими… але, здається, це дещо складніше, ніж деякі інші».

Про свій намір організувати переговори між лідерами України та РФ президент США заявляв за підсумками зустрічі з Володимиром Путіним в Анкориджі 15 серпня.

У Пекіні 3 вересня Путін прокоментував можливість особистої зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським, за проведення якої виступав Трамп. Він заявив, що така зустріч може відбутися у Москві, якщо Зеленський «готовий» приїхати до столиці Росії.

Путін пропонував Зеленському зустрітися у Москві вже вдруге. Першу таку пропозицію президент України категорично відкинув, хоча і виступає за прямі переговори з Путіним.

Розмови про переговори відбуваються на тлі продовження російських ударів по Україні. Завданий 28 серпня комбінований удар по Києву забрав життя 23 людей, серед яких було четверо дітей.