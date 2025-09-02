Трамп: США «змінять позицію», якщо виявиться, що зустріч на Алясці не дала результатів

США можуть змінити підхід до Росії, якщо стане зрозуміло, що переговори з президентом Путіним не дали результатів. Про це президент Дональд Трамп заявив на пресконференції в Білому домі 2 вересня, присвяченій перенесенню штаб-квартири Космічного командування США зі штату Колорадо до Алабами.

Таким чином він відповів на питання про прийдешній спільний військовий парад у Пекіні, на який запрошений президент РФ. Він знову заявив, що його не хвилює зміцнення російсько-китайських відносин:

«Китаю ми потрібні, в нас дуже хороші відносини з президентом Сі. Китаю ми потрібні більше, ніж вони нам».





Президент США також нагадав про зустріч із Путіним на Алясці в серпні, назвавши її «дуже хорошою».

«Подивимося, чи з цього щось вийде. Якщо ні, то ми займемо іншу позицію», – додав він, не вдаючись у деталі.

Раніше під час цієї ж пресконференції Трамп пообіцяв «наслідки», якщо не буде поступу в організації зустрічі лідерів Росії й України.

Президент Зеленський заявив 31 серпня, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів із РФ, але Росія «вкладається у подальшу війну». Лідер США Дональд Трамп заявив, сподівається на «дуже швидке» завершення війни. Точних термінів він не назвав.

При цьому Трамп зазначив, що готовий запровадити економічні санкції щодо Росії, якщо російський президент Путін не виявить прагнення до миру.







