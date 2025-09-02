Міністр фінансів США: розглядаються «всі варіанти» щодо санкцій проти Росії

Адміністрація США розглядає «всі варіанти», пов’язані з посиленням санкцій у зв’язку з останніми діями Росії, яка продовжує війну проти України, незважаючи на миротворчі зусилля Сполучених Штатів Америки, заявив в інтерв’ю Fox News міністр фінансів США Скотт Бессент.

Він розкритикував російського президента Володимира Путіна. «З моменту історичної зустрічі в Анкориджі й телефонної розмови, коли європейські лідери і президент Зеленський були у Білому домі, він робив протилежне тому, що обіцяв. Навпаки, він у мерзенний спосіб посилив бомбардування», – сказав Бессент, маючи на увазі зустріч Путіна з президентом США Дональдом Трампом на Алясці й подальші телефонні переговори. Бессент не сказав, що саме обіцяв Путін на Алясці.

За словами міністра, можливі варіанти реакції США будуть розглянуті цього тижня.

Раніше президент Трамп говорив про те, що протягом двох тижнів може ухвалити рішення про подальші кроки щодо Росії. Цей термін минув 1 вересня.

Трамп також заявляв, що сподівається на організацію тристоронньої зустрічі лідерів Росії, України і США, але при цьому говорив, що, можливо, Україна і Росія ще не готові до миру.

Трамп не виключав запровадження санкцій і мит проти торгових партнерів Росії (де-факто проти Індії мита, пов’язані з купівлею російської нафти, вже діють), не виключивши при цьому і тиску на Україну.

Президент США наголошує, що хоче зупинити війну, і що Росія й Україна мають піти на поступки. Між сторонами залишаються великі розбіжності – з питань територій і гарантій безпеки після завершення війни.

В адміністрації США пояснювали зволікання з посиленням санкцій проти Росії тим, що в цьому випадку Москва вийде з переговорів і війна затягнеться на невизначений час.