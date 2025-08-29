США не тиснуть на Україну з вимогою поступитися територіями Росії – Єрмак

Сполучені Штати не тиснуть на Україну щодо необхідності поступитися Росії окупованими територіями, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у п'ятницю під час онлайн-зустрічі із журналістами, пише «Укрінформ».

«Дуже важливо відразу припинити всі розмови – ніхто з американського боку не тисне на Україну щодо якихось територій», – наголосив голова Офісу президента після зустрічі зі спецпредставником президента США Стівеном Віткоффом.

Єрмак уточнив, що Україна готова до мирного процесу, зокрема до зустрічі лідерів України, США та Росії.

«Ще починаючи зі Стамбулу, президент Зеленський абсолютно послідовно говорить: «Я готовий до будь-якого формату переговорів і будь-де», – підкреслив Єрмак.

Раніше президент США Дональд Трамп допустив можливий «обмін територіями» з РФ, а також повернення деяких територій Україні.

«Це дуже складно, але ми збираємося деякі території повернути. Ми збираємося зробити деякий обмін територіями. Буде певний обмін територіями на користь обох сторін», – заявив він.

Своєю чергою, лідер РФ Володимир Путін заявив спецпосланцю Трампа Стівену Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області», пише The Wall Street Journal.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде віддавати свої території Росії.



