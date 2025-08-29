Мерц і Макрон закликали посилити санкції проти Росії, щоб повернути Путіна за стіл переговорів

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Емманюель Макрон виступили за запровадження вторинних санкцій, спрямованих проти компаній із третіх країн, які допомагають Росії фінансувати війну проти України, про це лідери заявили 29 серпня після спільного засідання урядів у французькому місті Тулон.

«Ми готові самостійно ухвалювати додаткові санкції, але закликаємо також США долучитися, аби змусити Росію повернутися за стіл переговорів», – сказав Макрон на спільній пресконференції з Мерцом.

Франція та Німеччина оголосили про посилення співпраці всередині ЄС та з країнами «Групи семи» з метою «подальшого розширення та зміцнення ефективних санкцій», аби чинити «максимальний тиск на Росію».

Ініціатива Парижа та Берліна збіглась із новими масованими обстрілами України: цього тижня Росія здійснила одну з найпотужніших атак Києва дронами та ракетами від початку року, внаслідок якої загинули 25 людей, серед них – четверо дітей.

За словами Мерца, нині у США розглядають можливість додаткових тарифів на країни, що купують російські енергоносії. «Я б дуже вітав рішення американського уряду про їх запровадження, адже ці кошти значною мірою фінансують військову економіку Росії», – заявив він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



