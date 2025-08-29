Зеленський: кількість загиблих унаслідок російського удару по Києву зросла до 25

Кількість загиблих унаслідок російського масованого удару по Києву в ніч проти 28 серпня зросла до 25 людей, повідомив у телеграмі президент Володимир Зеленський.

Український лідер каже, що провів переговори з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Він подякував Кошті за щирі співчуття тим українцям, які втратили своїх близьких через російський масований удар.

«Станом на цей час відомо про 25 загиблих, серед яких четверо дітей, десятки людей постраждали. Абсолютно підлий удар, який демонструє справжні наміри Путіна – продовжувати вбивства, а не робити кроки до миру», – наголосив Зеленський.





Раніше стало відомо, що загальна кількість загиблих у Києві зросла до 23 людей, 22 з них загинули в п’ятиповерхівці в Дарницькому районі, зруйнованій російським ударом.

За даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ фіксуються на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Є значні пошкодження в житловій забудові Дніпровського та Дарницького районів. Зокрема, в останньому прямим влучанням була знищена частина п’ятиповерхівки.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 28 серпня війська РФ атакували Україну майже 600 ударними БпЛА та 31 ракетою. Військові зафіксували влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



