Якщо Росія хоче збільшити «буферну зону», то може відійти углиб окупованих територій – Зеленський

«Буферна зона» вздовж лінії фронту де-факто вже існує, зазначив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу 29 серпня.

За його словами, якщо Росія прагне збільшити «буферну зону», то вона може відійти углиб окупованих територій.

«Тільки ті, хто не розуміють, в якому технологічному стані сьогодні відбувається війна, пропонують «буферну зону» 40, 50, 60, і я навіть чув пропозицію щодо 100 кілометрів. Це абсолютно інша історія. Сьогодні важка зброя і так знаходиться 10+ кілометрів один від одного, бо все вражається дронами. Ця буферна зона, я її називаю «мертва зона», вона вже існує… Якщо Росії хочеться мати більшу відстань від нас, вони можуть відійти вглиб тимчасово окупованих територій України», – сказав Зеленський.

Він нагадав, що російська армія вже давно відтягнула танки та бронетехніку від лінії фронту, адже їх одразу знищують дрони.

Зеленський також підкреслив, що нинішня ситуація на полі бою відрізняється від 2014 року, коли сторони домовлялися про розведення військ, і навіть тоді Росія не дотрималася своїх зобов’язань.

«Ми пам’ятаємо, чим розведення військ закінчилось. Ми відводили, вони відводили техніку, ну ні до чого це не призвело», – наголосив Зеленський.



Покровський напрямок на Донеччині є однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».

Як повідомив 29 липня проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, російські війська намагаються створити «смугу смерті» вздовж лінії бойового зіткнення в тилу ЗСУ – на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Напередодні президент США Дональд Трамп допустив можливий «обмін територіями» з РФ, а також повернення деяких територій Україні.

«Це дуже складно, але ми збираємося деякі території повернути. Ми збираємося зробити деякий обмін територіями. Буде певний обмін територіями на користь обох сторін», – заявив він.

Своєю чергою, лідер РФ Володимир Путін заявив спецпосланцю Трампа Стівену Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області», пише The Wall Street Journal.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде віддавати свої території Росії.