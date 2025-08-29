Зеленський: дозвіл виїжджати за кордон чоловікам віком 18-22 років допоможе зберегти молодь для України

Ухвалене рішення дозволити виїзд за кордон чоловікам віком 18–22 роки не матиме негативного впливу на обороноздатність країни, а натомість допоможе зберегти молодь для України, зазначив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу 29 серпня.

«Нам дуже потрібно, якщо ми хочемо зберегти хлопчиків-українців в Україні, щоб передусім вони закінчували тут школу. І щоб батьки їх не вивозили, бо вони їх починають вивозити без закінчення школи. І це дуже погано, тому що вони втрачають зв’язок з Україною», – сказав глава держави.

За його словами, ця проблема наростає, і тому було схвалено рішення дозволити виїжджати 18-22-річним хлопцям. Глава держави наголосив, що рішення ухвалювалося після консультацій із військовими й освітянами.

«Діти можуть спокійно не тільки закінчувати школи в Україні, а й вступати в українські виші. Не за кордоном, а в Україні. І, що важливо, закінчувати ці виші. Тому з точки зору всіх цих напрямків, всіх цих питань і була знайдена саме така відповідь, яка не мала ніякого впливу на обороноздатність нашої держави», – сказав президент.

28 серпня набрали чинності зміни щодо виїзду чоловіків віком до 22 років включно.

Але прикордонники попереджають, що новий порядок не буде поширюватися на громадян, які працюють на певних посадах у органах держуправління або на держпідприємствах. Для них, як і раніше, виїзд за кордон можливий на підставі документів про службове відрядження.

26 серпня уряд оновив порядок перетину державного кордону. Прем’єрка Юлія Свириденко заявила, що чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що мета цього рішення – першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном, аби здобутий досвід вони згодом могли використати задля розвитку України.



З початком широкомасштабної збройної агресії РФ проти України та запровадженням в країні воєнного стану і загальної мобілізації було встановлено обмеження для військовозобов’язаних та призовників чоловічої статті віком від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон.



