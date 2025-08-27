Виїзд чоловіків 18-22 років за кордон: у ДПСУ розповіли особливості

Після набуття чинності нових правил для виїзду за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років потрібно буде мати, окрім закордонного паспорта, військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

«Зміни ще не опубліковані. Ми чекаємо на них. Коли вони будуть оприлюднені і коли наберуть чинності, прикордонники почнуть їх застосовувати під час оформлення громадян на кордоні», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Демченко зазначив, що чоловіки віком від 18 до 22 років включно матимуть можливість перетинати державний кордон України під час дії воєнного стану, але будуть винятки.

Речник ДПСУ зауважив, що продовжуватимуть діяти обмеження щодо осіб, визначених у пункті 2-14 зазначених Правил перетину держкордону – йдеться про осіб, які обіймають посади в органах державної влади, місцевого самоврядування. За його словами, для цієї категорії громадян залишатиметься можливість виїзду за кордон, як і раніше, лише у службове відрядження.

26 серпня уряд оновив порядок перетину державного кордону. Прем’єрка Юлія Свириденко заявила, що чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Повідомляється, що зміни запрацюють наступного дня після офіційної публікації урядової постанови.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що мета цього рішення – першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном, аби здобутий досвід вони згодом могли використати задля розвитку України.



З початком широкомасштабної збройної агресії РФ проти України та запровадженням в країні воєнного стану і загальної мобілізації було встановлено обмеження для військовозобов’язаних та призовників чоловічої статті віком від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон.





