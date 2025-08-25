У Раді опублікували законопроєкт щодо виїзду за кордон 18-24-річних чоловіків

Народні депутати пропонують Верховній Раді дозволити виїзд за кордон під час війни чоловікам, які не підлягають мобілізації через вік – до 25 років.

Відповідний законопроєкт №13685 про внесення змін до закону про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян щодо тимчасового обмеження права на виїзд з України для призовників і військовозобов’язаних на період дії воєнного чи надзвичайного стану 22 серпня зареєстровано у Верховній Раді.

Документ передбачає уточнення ст. 6 Закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», надаючи винятки для осіб до 24 років, які не підлягають призову.

«Тимчасове обмеження права на виїзд з України не може встановлюватися стосовно призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають

призову на військову службу під час мобілізації у поточному та наступному роках у зв’язку з недосягненням ними віку призову на військову службу під час мобілізації», – йдеться у законопроєкті.



Водночас, як зазначається у пояснювальній записці, для «недопущення зловживань правом на виїзд з України з метою уникнення виконання конституційного обов’язку громадян України із захисту Вітчизни, вбачається за доцільне збереження існуючого обмеження на виїзд з України громадянам України чоловічої статі, яким 25 років виповнюється в поточному чи наступному роках».

Автори законопроєкту вважають, що наявність заборони на «вільне пересування через державний кордон України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років створює серйозні перешкоди для повернення в Україну молодих людей, створює труднощі для збереження зв’язку з рідними та Батьківщиною. Окрім того, ця заборона провокує пошук шляхів її обходу, які зазвичай пов’язані з порушенням закону».

12 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду разом із військовим командуванням опрацювати спрощення перетину державного кордону для молодих українців.



З початком широкомасштабної збройної агресії РФ проти України та запровадженням в країні воєнного стану і загальної мобілізації було встановлено обмеження для військовозобов’язаних та призовників чоловічої статті віком від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон.