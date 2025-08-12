Доступність посилання

Зеленський доручив уряду підняти до 22 років вікове обмеження на виїзд чоловіків за кордон

За словами президента, урядовці мають надати усі деталі протягом 10 днів
Президент Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду разом із військовим командуванням опрацювати спрощення перетину державного кордону для молодих українців.

«На цей час є обмеження: 18 років на кордоні, я пропоную підвищити рівень до 22 років. Щоб не було обмежень при перетині. Я вважаю, що це позитивна історія, і допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв’язки з Україною і реалізуватися в Україні – передусім у навчанні», – написав Зеленський у телеграмі 12 серпня.

За його словами, про це йшлося під час його зустрічей з прем’єр-міністром, з міністрами фінансів і освіти, з командою Офісу президента і військовими.

Крім того, як заявив Зеленський, він доручив Кабміну спростити умови вступу до українських вишів.

«І третє: домовились із прем’єр-міністром і з міністром фінансів, щоб з наступного року пропрацювати збільшення стипендій. Розраховуємо, що передбачимо на це ресурс. І вже зараз ми будемо збільшувати підтримку для всіх, хто має значні результати в навчанні, будемо заохочувати досягати більших академічних результатів», – зазначив президент.

За його словами, урядовці мають надати усі деталі протягом 10 днів.

Раніше міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляв, що тенденція виїзду учнів після 11-го класу за кордон є, але вона не масова.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Більшості чоловіків віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон.

