ДПСУ: відсьогодні чоловіки віком до 22 років можуть виїжджати за кордон

Сьогодні, 28 серпня, набирають чинності зміни щодо виїзду чоловіків віком до 22 років включно, повідомляє у телеграмі Держприкордонслужба.

Відповідно до ухваленої днями урядової постанови, ДПСУ безперешкодно пропускатиме чоловіків до 22 років для виїзду за кордон, для цього потрібно мати закордонний паспорт та пред’явити на вимогу прикордонників військово-обліковий документ у паперовій чи електронній формі.

Але прикордонники попереджають, що новий порядок не буде поширюватися на громадян, які працюють на певних посадах у органах держуправління або на держпідприємствах. Для них, як і раніше, виїзд за кордон можливий на підставі документів про службове відрядження.

26 серпня уряд оновив порядок перетину державного кордону. Прем’єрка Юлія Свириденко заявила, що чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що мета цього рішення – першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном, аби здобутий досвід вони згодом могли використати задля розвитку України.



З початком широкомасштабної збройної агресії РФ проти України та запровадженням в країні воєнного стану і загальної мобілізації було встановлено обмеження для військовозобов’язаних та призовників чоловічої статті віком від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон.



