Після зустрічі з прем’єркою Юлією Свириденко президент України Володимир Зеленський анонсував, що сьогодні уряд оновить правила перетину кордону для чоловіків 18-22 років.



«Сьогодні на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Погодили всі деталі з військовим командуванням, і найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати», – написав він у телеграмі.

12 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду разом із військовим командуванням опрацювати спрощення перетину державного кордону для молодих українців. Нині є обмеження після досягнення 18 років. Зеленський пропонував підвищити рівень до 22 років.



З початком широкомасштабної збройної агресії РФ проти України та запровадженням в країні воєнного стану і загальної мобілізації було встановлено обмеження для військовозобов’язаних та призовників чоловічої статті віком від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон.



