Війна все одно закінчиться, Путін нікуди не дінеться – Зеленський

Війна Росії проти України «звершиться у будь-якому разі», зазначив під час брифінгу президент Володимир Зеленський.

«Війна все одно закінчиться, Путін нікуди не дінеться. Можна ще знаходити причини, не зараз, немає денацифікації, нелегітимність влади тощо, але однаково ці причини ні про що, ніхто у світі їх не підтримує», – підкреслив президент.

Він звернув увагу, що для світу Росія залишається агресором – «Москва винна у війні і саме вона має завершувати війну».

«Це все одно відбудеться, у тому чи іншому форматі війна закінчиться», – додав Зеленський.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



