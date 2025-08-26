Книжкова шафа Путіна: Кремль видає старі записи за нові, з’ясувало Радіо Свобода

Принаймні п’ять разів цього року Кремль оприлюднював заздалегідь записані відео з президентом Володимиром Путіним, видаючи їх за нові, з’ясував російський розслідувальний підрозділ Радіо Свобода «Система». Ознакою цього стала зміна розташування Конституції Росії та інших томів на книжковій шафі за робочим столом Путіна.

У кабінеті Путіна в Кремлі між 17 і 24 лютого 2025 року відбулися на перший погляд непомітні зміни.

На книжкових полицях за спиною президента, які іноді потрапляють у кадр під час офіційних прийомів, переставили книги: з’явилися нові видання (нижня полиця на верхньому фото), а Конституція РФ перемістилася з правої частини шафи в ліву.



До цього розташування книг змінювалося лише незначно. Фото з попереднім порядком можна знайти ще на зйомках 2016 року – саме така розкладка зафіксована й на панорамному фото кабінету, яке у 2019 році опублікувало видання Life.

Після лютого 2025 року Путін понад 40 разів приймав у своєму кабінеті губернаторів, міністрів та керівників держкомпаній – хоча б на одному кадрі протокольної зйомки з цих зустрічей (фото чи відео) можна розгледіти нове розташування книжок.

Однак у п’яти випадках розкладка книжок ніби поверталася до попереднього порядку. Це може свідчити про те, що Кремль видавав за актуальні події заздалегідь підготовлені записи, зроблені до 24 лютого, – тобто публікував так звані «консерви».

Основна маса архівних зйомок була опублікована в першій третині квітня.

2 квітня 2025 року – зустріч із Олексієм Циденовим , главою Бурятії .

, главою . 7 квітня – зустріч із Сергієм Олександровським , керівником «Аерофлоту».

, керівником «Аерофлоту». 9 квітня – зустріч зі Світланою Чупшевою , директоркою Агентства стратегічних ініціатив .

, директоркою . 10 квітня – зустріч з Віталієм Мутком , головою «ДОМ.РФ».

, головою «ДОМ.РФ». П’ята подібна «консерва» була опублікована через місяць.

12 травня 2025 року – зустріч зі Станіславом Воскресенським, губернатором Івановської області.

Використання заздалегідь записаних матеріалів для публікації в інший день – доволі поширена практика Кремля.

Іноді це пов’язано зі станом здоров’я президента, іноді – з бажанням не з'являтися на публіці.

Якщо подивитися на публічні заходи за участю Путіна з 2 по 10 квітня 2025 року, кидається в очі відсутність групових зустрічей і масових подій.

На людях за межами Кремля він з’явився лише 11 квітня – у Санкт-Петербурзі, де прийняв спецпредставника президента США Стіва Віткоффа.

Підготовкою цієї зустрічі займався спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв, який на початку місяця літав до США.

Використання ще однієї «консерви» в травні може бути пов’язане з особистим життям Путіна.

Справа в тому, що 12 травня, коли Путін «зустрічався» з губернатором Івановської області Воскресенським, свій 42-й день народження святкувала Аліна Кабаєва – багаторічна партнерка Путіна і мати його синів (і те, й інше Кремль намагається тримати в таємниці).

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прочитав запитання редакції в телеграмі, але не відповів на них.