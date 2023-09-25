«Погана зачіска, дешева майка»: в Фінляндії опублікували відео з Путіним із 90-х

Фінська телерадіокомпанія Yle 24 вересня опублікувала кілька коротких відео та стоп-кадрів із них за участю нинішнього російського президента Володимира Путіна. На них він зображений на відпочинку у Фінляндії на початку 1990-х років, коли обіймав посаду голови комітету із зовнішніх зв'язків мерії Санкт-Петербурга.

«Унікальне домашнє відео показує, як Путін проводить вихідні на розкішній віллі на півдні Фінляндії невдовзі після розпаду СРСР», – так представляє видання свою публікацію.

Yle звертає увагу на одяг Путіна – «майку та сині спортивні штани Adidas», а також на його неохайну зачіску та невпевнену поведінку.

«Таким був Путін до того, як розбагатів: погана вітровка, погана зачіска, дешева майка», – цитує видання Люка Хардінга, експерта з Росії, журналіста The Guardian.

Відео, що потрапило у розпорядження Yle, було знято у Фінляндії під час першотравневих вихідних на початку 1990-х років. Точний рік не називається.

На відео показано, як Путін у майці та спортивних штанах грає у пінг-понг у парі зі своїм начальником, тодішнім мером Петербурга Анатолієм Собчаком, проти двох, імовірно, охоронців.

Ще є фрагмент відео, де Путін, Собчак та ще кілька людей обідають на терасі.

Рреакція Путіна на викриття його особистого життя може бути непередбачуваною

Відео, як пише Yle, було знято на представницькій віллі компанії Thomesto Group, яка вела бізнес у Росії. Місцем дії є острів Торсе на південному узбережжі Фінляндії. Фінська компанія Thomesto імпортувала необроблену деревину з Росії, «тому зв'язки з керівниками її східного сусіда були для неї життєво важливими», пише видання.

Yle не називає джерело відео, «оскільки реакція Путіна на викриття його особистого життя може бути непередбачуваною».

Уривок раніше був опублікований на YouТube, але його швидко звідти видалили.

Видання також поговорило з одним із фінських бізнесменів, який був на віллі під час візиту Собчака та Путіна. Він розповів, що грав із Путіним у пінг-понг. Також під час візиту гості ловили рибу. На одному з відео Путін та Собчак разом із топ-менеджером Thomesto пливуть на човні. На відпочинку, зважаючи на все, були присутні тодішня дружина Путіна Людмила та його дочки.

На відео, де Собчак із Путіним обідають, мер Петербурга ріже великий шматок м'яса.

«Це треба пустити на телебачення, показати, як харчується мер, кістки обглодує», – жартує в кадрі Путін.

«Група їсть і жартує про свою обжерливість, тоді як люди в їхньому рідному місті страждають від нестачі їжі», – коментує видання Yle.

При цьому фінський учасник зустрічі зазначає, що Путін тримався стримано, не говорив про «жінок та життя» і майже не пив спиртного.

Гравець у пінг-понг зміг покращити свій імідж завдяки необмеженим грошам і владі

«Гравець у пінг-понг, що носив трохи розпатлане волосся і вільні спортивні штани, з того часу зміг покращити свій імідж завдяки необмеженим грошам і владі. Кінцевий результат виглядає похмуро», – констатує Yle.

Оглядачі відзначають, що зараз 71-річний Путін «купує найдорожчий модний одяг, який тільки можна купити за гроші, і навіть не вдає, що ідентифікує себе з простими людьми».