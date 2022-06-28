«Епідемія самогубств... разом із сім'ями»: чому російська еліта боїться іти проти Путіна?

Експерти сходяться на думці, що інструменти, якими користуються російські спецслужби, змушують дивитися критично на версію самогубств відомих бізнесменів. «Голос Америки» зібрав інформацію про «епідемію самогубств» серед російських мільйонерів та думки експертів про те, чим насправді це можу бути.

З початку 2022 року відразу кілька великих російських бізнесменів пішли з життя за дивних обставин. У них були гроші, влада, елітна нерухомість та сім'ї.

Леонід Шульман

30 січня 2022 року в селищі Ленінський Виборзького району Ленінградської області Росії було виявлено тіло керівника транспортної служби «Газпром-інвест» Леоніда Шульмана, який, ймовірно, вчинив суїцид.

Олександр Тюляков

У тому ж селищі менше ніж через місяць, 25 лютого 2022 року, було знайдено повішеним ще одного високопоставленого співробітника «Газпрому» Олександра Тюлякова.

Михайло Уотфорд

Через три дні Михайло Уотфорд, мільярдер, виходець з України, який зробив статки на нафті і газі, був знайдений повішеним у своєму маєтку під Лондоном.

Василь Мельников

Наприкінці березня 2022 року мільйонера Василя Мельникова з дружиною та двома дітьми виявили вбитими у їхній власній квартирі у Нижньому Новгороді. Усі четверо загинули від численних ножових поранень.

Через місяць, 18 квітня, у Москві було знайдено вбитими усіх членів родини колишнього віце-президента «Газпромбанку» Владислава Аваєва. Слідство вважає, що Аваєв убив свою дружину та дочку, а потім застрелився сам.

Наступного дня на власній віллі в Іспанії було знайдено мертвим колишнього керівника газодобувної компанії «Новатек» (дочірньої компанії «Газпрому»)​ Сергія Протосеня. Разом із дружиною та донькою, яких зарубали сокирою.

Що це може означати?

«Те, що відбувається, відбиває повний розвал системи цінностей у Російській Федерації. Не тільки уряд вбиває людей, а й росіяни вбивають росіян заради економічної вигоди. За вбивствами може стояти як уряд, так і незадоволені співробітники чи конкуренти.

Це може бути результатом зміни поколінь. Путинський режим немолодий, зрештою, лідеру вже 70, люди навколо нього переважно одного віку. У цьому віці починаєш думати про наступника. Кому вони збираються передавати багатство? Наступного покоління. Позбутися когось, хто міг завадити цьому процесу – дуже привабливо для багатьох», – прокоментував Пол Гобл, колишній радник держсекретаря США.

«Різанина у Льорете: побутовий злочин чи мафіозі?», «Відбитки Путіна всюди» – з такими заголовками виходили статті у західних медіа, що описують смерті російських мільйонерів.

Джон О'Ніл, один з авторів книги «Танцівниця і диявол» про вбивства в радянську епоху, має своє пояснення того, що сталося.

Мета – залякати всіх, хто виступає проти Путіна

«Раптом містер Протосеня нібито повісився, зарубавши дружину і доньку. Я думаю, що мета – залякати всіх, хто виступає проти Путіна, дати зрозуміти, що якщо хтось проти, то загинуть не лише вони, а й їхні діти.

Я вважаю, що це причина, через яку могли бути вбиті люди, пов'язані з енергетичною компанією. Вони пішли в опозицію або зливають інформацію на Захід, яка може допомогти у введенні санкцій. Енергетичні компанії – це те, що годує Путіна», – кажуть Сара Вінн та Джон О'Ніл, автори «Танцівниця і диявол».

«Є знаменита фраза американського грабіжника, якого запитали, чому він грабував саме банки? Він відповів: бо там гроші. Чому росіяни, можливо, вбивають росіян, пов'язаних із «Газпромом»? Тому що там гроші», – додав Пол Гобл.

«Ліквідація»: на чому базуються твердження

Експерти сходяться на думці, що сучасна Росія та інструменти, якими користуються її спецслужби, змушують дивитися критично на версію самогубств високопоставлених росіян, пов'язаних із «Газпромом», про корумпованість якого розповіли нещодавно видання «Проєкт» та команда Олексія Навального.

«Перебіжчик із КДБ Вальтер Кривицький казав, що будь-який дурень може вчинити вбивство, але щоб інсценувати самогубство чи природну смерть, потрібен справжній художник. Це саме те, що Сталін робив багато разів.

Вони називають це ліквідацією, а майстром ліквідації, безперечно, став Володимир Путін! Він із тих людей, які є маніпуляторами, здатними використовувати інших, щоб страчувати людей так само, як це робив Сталін. Він справді спадкоємець Сталіна, який неодноразово повторював, що загибель Радянського Союзу – найбільша трагедія в історії», – розповів Джон О'Ніл.

З цим твердженнями погоджується і Пол Гобл:

Сьогодні ж у Росії нагороджують, просувають людей, які займаються такими речами

«Росіяни більше не соромляться. Наприклад, за радянських часів, навіть коли Сталін учинив убивство Троцького, він не приписав це собі. Він, безперечно, наказав, і він, безсумнівно, був задоволений. Коли вбивця вийшов із мексиканської в'язниці, то прожив хороше життя, яке тільки можна було прожити у Москві. Сьогодні ж у Росії нагороджують, просувають людей, які займаються такими речами. Це набагато страшніша тенденція, тому що тепер набагато більше шансів, що подібні речі повторюватимуться».

Важко не поставити в один ряд отруєння емігрантів, неугодних російській владі, та раптову серію самогубств мільйонерів, вважають експерти.

Причини смертей російських бізнесменів наразі розслідують британські, іспанські та російські правоохоронні органи.

Однак, путінський режим ще з часу отруєння колишнього представника російських спецслужб Олександра Литвиненка (2006 рік) показав, що не гребує жодними методами для «ліквідації зрадників», або ж бізнесових чи політичних конкурентів.

Тому, ймовірно, мовчать ті, хто не підтримує війну Росії проти України.

«Що ж до еліти, то її більшість не хотіла б, щоб відбувалося те, що зараз відбувається. Для неї це проблема без жодного серйозного виграшу. Але при цьому можливий програш у разі відкритого переходу на інший бік, як і раніше, становить велику небезпеку для цієї еліти», – сказав Радіо Свобода колишній власник компанії ЮКОС, російський бізнесмен-емігрант Михайло Ходорковський.