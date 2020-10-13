«Коли не буде Путіна, то не буде проблем у Сирії, у Білорусі і в Україні» – Гаррі Каспаров

Гаррі Каспаров, 13-й чемпіон світу з шахів, російський опозиціонер, голова «Фонду захисту прав людини» в Нью-Йорку сказав, що Росія сьогодні є клептократичною диктатурою, на чолі якої стоїть «найнебезпечніша людина на планеті». Таку заяву Каспаров зробив днями, виступаючи в режимі онлайн у Національному прес-клубі США. Детально про тези виступу Каспарова повідомляє Валерія Єгісман.

«Він (Путін) при владі 20 років і не має наміру йти. Для мене – у моєму словнику – це означає диктатура. І управління Путіним Росією є настільки диктаторським, наскільки можна собі це уявити», – заявив Каспаров, наголосивши, що в цьому контексті називати Володимира Путіним президентом не можна.

Опозиціонер стверджує, що практично всі ЗМІ Росії, включаючи соціальні мережі, перебувають під прямим чи непрямим контролем Кремля, а захист прав людини в Росії повністю відсутній.

За словами Каспарова, Олексій Навальний став останньою «жертвою путінської Росії», в якій політичні опоненти і незалежні журналісти піддаються репресіям.

«Слава Богу він вижив (Навальний). Але саме так путінська Росія поводиться із політичними опонентами, використовуючи кулі у випадку з Борисом Нємцовим або журналісткою Анною Політковською, і отруту, як у випадку з Олексієм Навальним. Права людини в Росії існують на папері. Так само, як в Радянському Союзі»,

Сотні мільярдів доларів, украдених владною російською верхівкою, зберігаються не в Росії, а в Європі і США

«Росія робить вигляд, що грає за деякими правилами, тому що Путін не хоче повністю відокремлювати Росію від решти світу. Йому не потрібна нова офіційна «залізна завіса», тому що сотні мільярдів доларів, украдених владною російською верхівкою, зберігаються не в Росії, не в Китаї, не в Ірані і Венесуелі, а в Європі і США. Ось чому вони роблять вигляд, що дотримуються правил. Але це не заважає Путіну скоювати злочини як всередині, так і за межами Росії», – пояснює Каспаров.

На думку Каспарова, Путін не вважає себе зв'язаним якими-небудь міжнародними договорами.

А оскільки дії Путіна не зустрічають «рішучої відповіді з боку лідерів вільного світу», то «Путін вважає, що може робити все, що хоче», – наголошує Каспаров.

Більшість проблем, з якими світ має справу зараз, «безпосередньо пов'язані з Володимиром Путіним і його злочинним режимом».

«Коли не буде Путіна – не буде проблем у Сирії, не буде збереження режиму Мадуро, не буде при владі білоруського диктатора Лукашенка проти волі 80% громадян його країни. Ви побачите кінець окупації українських територій», – упевнений Гаррі Каспаров.

На думку Каспарова, Путіна слід вважати «найнебезпечнішою людиною на планеті», оскільки той володіє величезними ресурсами, в тому числі і ядерною зброєю, і «вважає себе вищим від закону і будь-яких зобов'язань, які брала на себе Росія».

Володимир Путін і російська влада заперечують свою причетність до збройного конфлікту на Донбасі, а окупацію Криму називають «приєднанням на підставі референдуму». Так само офіційний Кремль заперечує причетність до вбивств та отруєнь російських опозиційних політиків та незалежних журналістів.

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