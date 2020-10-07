Росія: на пошук замовника вбивства Анни Політковської залишився один рік

На пошук замовника вбивства журналістки російської «Нової газети» Анни Політковської в органів слідства залишився рівно рік. 7 жовтня 2021 року закінчиться термін давності за цим злочином.

Відповідно до російського закону, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення особливо тяжкого злочину минули 15 років. «Нова газета» на своєму сайті запустила лічильник, де буде відраховувати час до того, як замовники вбивства журналістки залишаться безкарними.

Правозахисниця і оглядач видання «Новая газета» Анна Політковська була авторкою критичних матеріалів про російську владу, про ситуацію в Чечні – перш за все про порушення прав людини. 7 жовтня 2006 року журналістку застрелили в ліфті її будинку в центрі Москви.

У справі про вбивство Політковської до довічного ув’язнення були засуджені Сергій Хаджікурбанов і Лом-Алі Гайтукаєв, який помер у колонії в червні 2017 року з невідомих причин. До різних термінів позбавлення волі засуджено ще трьох – Рустама, Ібрагіма і Джабраїла Махмудови. Родичі та колеги Політковської вважають за необхідне встановити, хто саме замовив вбивство, і передати його до суду.

Адвокатка сім’ї Анни Політковської Анна Ставицька вважає, що розслідування вбивства могло бути призупинене. В ефірі «Еха Москви» адвокатка зазначила, що сторона потерпілих не володіє інформацією, що зараз відбувається зі справою, тому що слідство ніякої інформації не надає.

У Москві й низці російських міст 7 жовтня пройдуть пам’ятні заходи, присвячені Анні Політковській.