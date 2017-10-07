США закликають Росію знайти замовників вбивства Політковської

США закликають Росію знайти замовників вбивства журналістки Анни Політковської.

«Ми продовжуємо закликати Росію знайти і притягти до відповідальності особу чи осіб, хто давав наказ, планував і фінансував цей жахливий злочин», – заявила речниця Державного департаменту США Гізер Науерт напередодні чергової річниці вбивства Політковської.

7 жовтня минає 11 років відколи в Москві в під’їзді свого будинку була вбита оглядачка «Нової газети» Анна Політковська. Замовника вбивства досі не названо.

Журналістка і правозахисниця Анна Політковська була вбита 7 жовтня 2006 року в Москві. Вона була відома критичними матеріалами про російську владу, ситуацію в Чечні і на Північному Кавказі. За звинуваченням у вбивстві засуджені п’ять осіб. 5 жовтня 2006 року Анна Політковська востаннє брала участь в ефірі Радіо Свобода.