Росія: премію імені Політковської отримали оглядачка «Новой газеты» і військкор «Россия-24»

Журналістську премію імені Анни Політковської цього року вручили оглядачці видань «Эхо Москвы» та «Новая газета» Юлії Латиніній та військкору «Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії» Євгенію Поддубному, який, зокрема, веде програму «Війна» на телеканалі «Россия-24».

Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, останній отримати відзнаку не зміг, оскільки перебуває у відрядженні в Сирії, висвітлюючи російську воєнну операцію.

Премія імені Політковської за досягнення у галузі захисту прав людини та свободи преси була створена в 2013 році. Її присуджує Спілка журналістів Росії.

Відомо, що Анна Політковська виступала свого часу з різкою критикою дій федеральних військ під час конфлікту на території Чечні. Її вбили в Москві, у під'їзді власного будинку, в жовтні 2006 року. Замовники убивства донині не встановлені.

Євгеній Поддубний є лауреатом кількох російських премій за свою роботу. Він, зокрема, створював сюжети для «Россия-24» події на Майдані, анексію Криму та конфлікт на Донбасі, серед іншого, знявши фільм про ватажка угруповання «ДНР» Олександра Захарченка.