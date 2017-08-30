СБУ: російську журналістку-«пропагандистку» видворили з України на три роки

Російську журналістку Анну Курбатову депортували з України, повідомила речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.

«Російська пропагандистка Анна Курбатова, щодо якої ухвалено рішення про примусове видворення з України, перетнула українсько-російський кордон», – написала вона у фейсбуці.

За її повідомленням, Курбатовій заборонено в’їзд на територію України на три роки

Таке рішення ухвалили «через діяльність Курбатової, яка шкодила національним інтересам України», додала Гітлянська без дальших подробиць.

Раніше в середу речниця СБУ, повідомляючи про оформлення документів для видворення, за її словами, «російської пропагандистки», яке тривало на той час, наголосила: «Україна є правовою державою, її правоохоронні органи діють виключно в рамках чинного законодавства».

Також у середу Міністерство закордонних справ Росії назвало «цілеспрямованою провокацією, ініційованою українськими силовиками і націонал-радикалами», примусову депортацію Курбатової до Росії і її, як заявили в Москві, «викрадення в Києві» перед цим.

Із версією про «викрадення» журналістки виступив раніше в середу російський телевізійний «Перший канал», на якому вона працює, але потім виправився на «затримання».

За повідомленнями, Курбатова останніми днями подала з Києва для свого каналу кілька тенденційних репортажів, за що потрапила до бази даних Центру «Миротворець» із формулюванням «Антиукраїнська пропаганда, маніпулювання суспільно значущою інформацією, тенденційний виклад подій».

Останнім часом СБУ видворила з України вже цілу низку журналістів, головно з Росії, але й із інших країн, за «діяльність, що суперечить інтересам України». Це викликало критику деяких правозахисних і журналістських організацій – там вважають, що фактична гібридна війна проти України, ведена Росією, не є виправданням для таких методів захисту інтересів держави від дій, що фактично йдуть на користь агресорові.