Правозахисники після депортації іспанських журналістів закликали СБУ «припинити наступ»

Організація захисту прав журналістів «Комітет захисту журналістів» зі США закликала Службу безпеки України «припинити наступ на журналістів» після депортації з Києва двох іспанських репортерів.

Як заявила координатор програм Європи і Середньої Азії «КЗЖ» Ніна Огнянова, організація закликає СБУ «припинити свій наступ на журналістів, що кидають виклик схваленій владою лінії з подразливих питань, включно з конфліктом на сході».

«Україна має скасувати заборону, під якою опинилися Антоніо Памплієга і Анхель Састре, і дозволити всім журналістам подавати свої повідомлення вільно і без страху перед переслідуванням», – мовиться в заяві.

В Україні Міністерство інформаційної політики вже закликало силові структури, зокрема СБУ, подати детальне пояснення заборони в’їзду до України двом іспанським журналістам.

Тим часом речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила Радіо Свобода, що Служба безпеки України видворила з країни двох іспанських журналістів Антоніо Памплієгу і Мануеля Анхеля Састре і заборонила їм в’їзд до 2020 року через їхню діяльність, яка «суперечить інтересам України».

В іншій заяві речниця уточнила, що згадані репортери писали статті, в яких містилися твердження, що українські війська обстрілювали мирні міста і села, що, за її словами, неправда. Крім того, за її словами, в публікаціях цих журналістів у соціальних мережах містилися тексти «антиукраїнського змісту».

Зі схожими закликами до Києва скасувати заборону вже зверталися журналістські організації в Іспанії – у прес-асоціації Мадрида видворення журналістів назвали «спробою цензури» з боку українського «авторитарного режиму».

Обох журналістів депортували з України наприкінці минулого тижня – за їхніми повідомленнями, протримавши на летовищі близько 20 годин. За їхніми

Антоніо Хосе Памплієга Родрігес і Мануель Анхель Састре вже потрапляли під заборону на в’їзд до України у вересні 2015 року, але тоді ту заборону скасували. За словами журналістів, вони нагадували про це українським прикордонникам, але їм дали знати, що вони тепер перебувають у новому списку осіб, щодо яких накладена заборона на в’їзд.

Як мовилося в тодішньому указі президента України Петра Порошенка про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» у зв’язку з агресією Росії проти України, наведені в переліку понад 400 осіб становлять «дійсну або потенційну загрозу для національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України». Серед кількох десятків людей із того санкційного списку, названих журналістами чи блогерами, було й кілька журналістів відомих західних видань, серед них і двоє згаданих із Іспанії. Після критики цього рішення з боку міжнародних організацій, зокрема Комітету захисту журналістів і ОБСЄ, президент закликав РНБО вилучити кількох західних журналістів зі списку. У результаті санкції тоді ж зняли з шести журналістів, серед того й із іспанських представників ЗМІ Мануеля Анхеля Састре і Антоніо Хосе Памплієги Родрігеса.

Правозахисні і журналістські організації часто критикують владу України за видворення журналістів через «антиукраїнську діяльність» чи зі схожими формулюваннями, вважаючи, що фактична гібридна війна проти України, ведена Росією, не є виправданням для таких методів захисту інтересів держави від дій, що фактично йдуть на користь агресорові.