МІП просить правоохоронців пояснити заборону в’їзду в Україну двом іспанським журналістам

Міністерство інформаційної політики просить правоохоронців пояснити заборону в’їзду в Україну двом іспанським журналістам Антоніо Памплієзі і Мануелеві Анхелю Састре.

Як повідомляє прес-служба міністерства, звернення вже направлені у силові органи, зокрема і Службу безпеки України, з проханням надати детальне роз’яснення.

У Міністерстві інформаційної політики занепокоєні ситуацією, що склалася навколо представників ЗМІ.

Раніше іспанське видання El Mundo повідомило, що Памплієга і Састре були видворені з України після того, як їх протримали майже 20 годин в аеропорту Києва. За повідомленнями ЗМІ, іспанські журналісти у 2015 році були внесені у «чорний список» громадян, які становлять загрозу нацбезпеці України, – на них поширювалася заборона в’їзду до України терміном до 5 років.

У СБУ Радіо Свобода повідомили, що цим журналістам заборонили в’їзд до 2020 року через діяльність, яка «суперечить інтересам України». При цьому у відомстві додали, що ніяких списків не формують, а рішення ухвалюється стосовно кожної людини окремою постановою.