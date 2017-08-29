СБУ заборонила в’їзд двом іспанським журналістам через антиукраїнську діяльність – речниця

Служба безпеки видворила з України двох іспанських журналістів Антоніо Памплієгу і Мануеля Анхеля Састре та заборонила їм в’їзд до 2020 року через їхню антиукраїнську діяльність.Про це в коментарі Радіо Свобода повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

«Ми заборонили їм в’їзд до 2020 року за діяльність, яка суперечить інтересам України», – сказала Гітлянська.

«Списки ми не формуємо. У нас немає жодних списків. Рішення ухвалюється по кожній людині окремою постановою», – додала вона.

Раніше іспанське видання El Mundo повідомило, що Памплієгу і Састре видворили з України після того, як протримали майже 20 годин в аеропорту Києва. За повідомленнями ЗМІ, іспанські журналісти у 2015 році були внесені у «чорний список» громадян, які становлять загрозу нацбезпеці України, – на них поширювалася заборона в’їзду до України терміном до 5 років.