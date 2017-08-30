СБУ: російську журналістку Курбатову видворять з України

У Службі безпеки України заявляють, що російську журналістку Анну Курбатову видворять з України. Про це повідомила речниця відомства Олена Гітлянська.

«Російська пропагандистка Анна Курбатова буде примусово повернута до Росії. Україна є правовою державою, її правоохоронні органи діють винятково в рамках чинного законодавства. На цей момент триває оформлення необхідних документів для її офіційного видворення», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Сьогодні російський телеканал «Перший канал» заявив про викрадення, а згодом про затримання своєї журналістки Анни Курбатової в Києві.

15 серпня СБУ видворила з України співробітницю Всеросійської телевізійної та радіокомпанії Тамару Нерсесьян, серед останніх робіт якої з України був сюжет про фестиваль «Бандерштат» для «Россия-1», де розповідає, серед іншого, про «західних кураторів» фестивалю, презентацію книг «авторів-неонацистів» та «улюблені пісні» Степана Бандери в опері «Мазепа», яку поставили у Харкові.

В ОБСЄ після цього чергового видворення російської журналістки заявили, що це обмежує свободу ЗМІ.

26 липня СБУ повідомила про видворення з України колеги Нерсесьян Марії Князєвої, яка працювала на телеканали «Россия-1» та «Россия-24» під псевдонімом «Саушкіна». Її примусово повернули на територію Росії і заборонили в’їзд в Україну на три роки, заявили у відомстві.

У травні цього року депутат Антон Геращенко заявив про видворення з України заступника директора з розвитку компанії «Національні інформаційні системи», що виробляє новинні програми для телеканалу «Інтер», громадянина Росії Ігоря Шувалова.