ОБСЄ: депортація російських журналістів з України обмежує свободу ЗМІ

В Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) вважають, що депортація російських журналістів з України обмежує свободу ЗМІ.

«Поспішні депортації російських журналістів з України обмежують свободу засобів масової інформації», – написав представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Арлем Дезір в twitter.

Служба безпеки видворила з України російську журналістку Тамару Нерсесьян. Серед останніх робіт Нерсесьян з України був сюжет про фестиваль «Бандерштат» для «Россия -1», де розповідає, серед іншого, про «західних кураторів» фестивалю, презентацію книг «авторів-неонацистів» та «улюблені пісні» Стапана Бандери в опері «Мазепа», яку поставили у Харкові. За інформацією ТРК, де працює Нерсесьян, її та оператора, який із нею працював, перед видворенням внесли до бази ініціативи «Миротворець».

Після цього Москва звинуватила Україну у порушенні прав російських журналістів, а також закликала ОБСЄ увагу на політику української влади щодо представників засобів масової інформації та дати їй оцінку.

26 липня СБУ повідомила про видворення з України колеги Нерсесьян Марії Князєвої, яка працювала на телеканали «Россия – 1» та «Россия – 24» під псевдонімом «Саушкіна». Її примусово повернили на територію Росії та заборонили в’їзд в Україну на три роки, заявили у відомстві.

У травні цього року депутат Антон Геращенко заявив про видворення з України заступника директора з розвитку компанії «Національні інформаційні системи», що виробляє новинні програми для телеканалу «Інтер», громадянина Росії Ігоря Шувалова.