СБУ заявила про видворення з України російської журналістки

Служба безпеки України оголосила про видворення російської журналістки Марії Князєвої. Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

За даними СБУ, Марія Князєва працювала на телеканали «Россия – 1» та «Россия – 24» під псевдонімом «Саушкіна». Її примусово повернили на територію Росії та заборонили в’їзд в Україну на три роки, заявили у відомстві.

«Росіянка, використовуючи зв’язки з проросійськи налаштованими представниками українських медіа та експертами, збирала інформацію про ситуацію в державі, діяльність вищих органів влади, силових структур нашої держави. Ці дані використовувалось нею для тенденційного висвітлення ситуації в Україні», – йдеться у повідомленні.

Сама Князєва ситуацію поки що не коментувала.

У травні цього року депутат Антон Геращенко заявив про видворення з України заступника директора з розвитку компанії «Національні інформаційні системи», що виробляє новинні програми для телеканалу «Інтер», громадянина Росії Ігоря Шувалова.

На початку липня відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому розглядалось питання запровадження посиленого контролю за перетином іноземцями українських кордонів.

Як пізніше розповів міністр закордонних справ Павло Клімкін, першим має бути запроваджений біометричний контроль для іноземних громадян на в’їзді до України з реєстром біометричних даних.

Наступним етапом, за його словами, мають стати саме заходи, спрямовані конкретно на громадян Росії, як «послідовна і системна» комплексна відповідь, спрямована на «терористичні загрози, які створює Росія» всередині України. Ідеться про запровадження для громадян Росії вимог наперед зголошувати свої плани приїзду до України, а також реєструватися за місцем перебування в Україні і повідомляти про своє пересування в межах держави.

Раніше в понеділок секретар РНБО Олександр Турчинов після засідання ради повідомив, що, за ухваленими рішеннями, не пізніше ніж до початку наступного року, а можливо, й раніше для іноземців на кордонах України має запрацювати біометричний контроль, а для громадян Росії також мають запровадити обов’язкові вимоги попередньої реєстрації поїздки за спеціальною системою, яку має розробити Міністерство закордонних справ, реєстрації на території України в місці тимчасового перебування і необхідності подавати інформацію про їхнє перебування на території України.

Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало плани України запровадити особливий режим перетину українського кордону і контролю за пересуванням у країні для громадян Росії. Плани Києва в Москві оголосили «готовністю збудувати нову залізну завісу» і «відгородитися новим «Берлінським муром» і називали їх «сумними».