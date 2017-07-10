Україна запровадить біометричний контроль для іноземців, що перетинають кордон – Порошенко

Україна запровадить біометричний контроль для іноземців, що перетинають український кордон, заявив президент України Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки й оборони 10 липня.

«Ми маємо зняти біометричні дані, включаючи відбитки пальців, цифрову фотографію. Це значно посилить можливості для боротьби з тероризмом», – сказав голова держави.

Як повідомляє прес-служба президента, Рада національної безпеки і оборони України на сьогоднішньому засіданні розглядає питання посилення контролю за перетином державного кордону України.

Президент додав, що на засіданні РНБО сьогодні Міністерство закордонних справ, Державна прикордонна служба нададуть інформацію з цього питання.

«Ми відведемо необхідну кількість часу для того, щоб країна підготувалася якісно, аби добропорядні громадяни не відчували будь-яких незручностей», – сказав Порошенко.

Президент зауважив, що необхідні кошти Державній прикордонній службі мають бути виділені для того, щоб вона мала можливість технічно забезпечити виконання цього рішення.

Глава держави закликав міністра внутрішніх справ взяти виконання рішення під особистий контроль для того, щоб на всіх основних пунктах перетину кордону прикордонники були забезпечені необхідним обладнанням для фіксації біометричних даних.

Як повідомив речник президента Святослав Цеголко, на порядку денному засідання РНБО також – дофінансування оборони і кібербезпека.

Минулого місяця секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов оголосив, що громадян Росії мають із часом пропускати через кордон до України тільки за біометричними закордонними паспортами і з одночасним контролем біометричних даних.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін виступив на підтримку ініціативи дозволити в’їзд до України громадянам Росії лише за умови «попереднього інформування» про намір перетнути українсько-російський кордон. Міністр юстиції України Павло Петренко, зі свого боку, заявляв, що юридичні механізми для запровадження візового режиму з Росією готові і що для цього потрібне тільки політичне рішення.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що в разі запровадження віз Росія відреагує симетрично.