Клімкін назвав плановану систему контролю за пересуванням росіян кращою за візи

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що планована нова інтегрована система контролю за в’їздом – виїздом громадян Росії і їхнім пересуванням по території України буде краща, ніж пропоноване запровадження віз для росіян.

За його словами, на засіданні Ради національної безпеки і оборони України він представив комплекс рішень, що передбачає запровадження біометричного контролю на кордонах України для всіх іноземців, а для громадян Росії також і попередньої реєстрації їхнього прибуття і обов’язкової реєстрації місць перебування в Україні.

Як сказав міністр, рішення буде запроваджуватися в кілька етапів за мірою технічної готовності до цього.

Першим має бути запроваджений біометричний контроль для іноземних громадян на в’їзді до України з реєстром біометричних даних. Це, за словами Клімкіна, ніяк практично не вплине на громадян країн Європейського союзу, як і інших країн, що мають біометричні паспорти.

Наступним етапом мають стати саме заходи, спрямовані конкретно на громадян Росії, як «послідовна і системна» комплексна відповідь, спрямована на «терористичні загрози, які створює Росія» всередині України. Ідеться про запровадження для громадян Росії вимог наперед зголошувати свої плани приїзду до України, а також реєструватися за місцем перебування в Україні і повідомляти про своє пересування в межах держави.

Клімкін додав, що, на його думку, це краще, ніж запровадження віз для громадян Росії, бо такий захід не давав би можливості достатньо контролювати пересування росіян і «не відповідав би нашій меті». До того ж, застеріг міністр, Росія напевно відповіла б запровадженням віз для громадян України, що створило б проблеми для в’їзду українців на захоплений Росією Крим, який Москва вважає «російською територією»

Раніше в понеділок секретар РНБО Олександр Турчинов після засідання ради повідомив, що, за ухваленими рішеннями, не пізніше ніж до початку наступного року, а можливо, й раніше для іноземців на кордонах України має запрацювати біометричний контроль, а для громадян Росії також мають запровадити обов’язкові вимоги попередньої реєстрації поїздки за спеціальною системою, яку має розробити Міністерство закордонних справ, реєстрації на території України в місці тимчасового перебування і необхідності подавати інформацію про їхнє перебування на території України.