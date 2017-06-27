Беца: МЗС підтримує візовий режим для громадян Росії, але є ризики

Гості передачі Ваша Свобода: народні депутати Андрій Тетерук («Народний фронт»), Олексій Гончаренко (БПП) та речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.

Візи для росіян із середини літа. Секретар РНБО України Олександр Турчинов сподівається, що депутати проголосують за запровадження візового режиму з Росією до парламентських канікул. На думку Турчинова, візовий режим посприяв би національній безпеці. У Росії вже заявили, що у разі такого кроку України вживатимуть заходів у відповідь.

Олена Ремовська: Пане Тетерук, трохи відволічемося від теми. Як реагувати на сьогоднішній вибух у Києві, в результаті якого загинув офіцер Міноборони? І як Ви ставитеся до цього?

Стався підрив автомобіля, в якому перебував полковник Максим Шаповал, співробітник ГУР Міноборони України. Це виключно терористичний акт

​Андрій Тетерук: Сьогодні в Києві стався підрив автомобіля, в якому перебував полковник Максим Шаповал, співробітник ГУР Міноборони України. У мене підстав немає вважати, що це або кримінальні розборки, або бізнесові розборки. Враховуючи посаду людини, яка загинула, це виключно терористичний акт, направлений на послаблення нашої країни.​

Не бачу підстав вважати, що це якась інша ситуація, аніж використання спецслужб Російської Федерації. Ми повинні зробити все можливе, щоб ворог заплатив вдесятеро більшу ціну

Я не бачу підстав вважати, що це якась інша ситуація, аніж використання спецслужб Російської Федерації, звичної для них зброї – терористичні акти. Вони на цьому мають високий потенціал, хист і залюбки використовують не тільки в Україні, а всюди, де вони намагаються реалізувати свою політику. Наша відповідь повинна бути якомога адекватною. Ми повинні зробити все можливе, щоб ворог заплатив вдесятеро більшу ціну.

– Пане Тетерук, «Народний фронт» послідовно виступає за те, щоб з Росією Україна запровадила візовий режим. Чому це може бути ефективним захистом для України?

Ми маємо непохитну позицію, що з Росією потрібно вводити візовий режим

​Андрій Тетерук: Вірити Російській Федерації – багатовікова історія, яка підтверджує, що не варто. Ми маємо непохитну позицію, що з Росією потрібно вводити візовий режим. Ми маємо підписану асоціацію з європейським простором. Станом на сьогодні Україна – країна, яка має спільний кордон з Російською Федерацією, як з «імперією зла». Росіяни безперешкодно заїжджають і виїжджають з України або в Україну. Запровадження візового режиму дозволить нам чітко розуміти і відокремлювати, хто до кого, з якою метою, на який термін, до кого саме хоче оформити короткострокову візу.

– Олександр Турчинов каже, що таким чином Україна могла би убезпечити себе від «потрапляння на територію України диверсантів і терористів». Наскільки це може бути ефективним, коли Україна не контролює частину українсько-російського кордону?

Андрій Тетерук: Ми запроваджуємо не тільки конкретну програму обмеження доступу в Україну певних росіян. Стовідсоткова гарантія, що жоден диверсант будь-якої організації не зможе перетнути кордон, залежить від професійності і фінансування організації, від поставлених цілей.

Ми переслідуємо тут декілька цілей. Політична – поставити чіткий моральний і політичний кордон між Україною і Росією

Ми переслідуємо тут декілька цілей. Політична – поставити чіткий моральний і політичний кордон між Україною і осією. Росією. Росією. Україна повинна зробити все можливе, щоб розірвати зв’язки з Кремлем і унеможливити будь-який вплив Кремля на внутрішню або зовнішню ситуацію в Україні.

Ми повинні зробити максимально чітку і прозору процедуру для тих росіян, які хочуть перебувати в Україні – виключно по біометричних паспортах

І дати чітке розуміння, що раз ми інтегруємося як держава в європейський простір і будемо всю діяльність координувати щодо набуття членства і в НАТО, і в ЄС, ми повинні зробити максимально чітку і прозору процедуру для тих росіян, які хочуть перебувати в Україні – виключно по біометричних паспортах, зі скануванням відбитків пальців, з метою перебування, час, місце, і унеможливити перебування небажаних для України громадян Росії, які провадили або забезпечували агентурну роботу, які забезпечували зв’язок, який не завжди можливо передавати технічними засобами, і координація розгалуженої кремлівської агентурної мережі, яка, на жаль, ще продовжує існування в Україні.

Наші громадяни не тільки військові, але й цивільні затримуються російською владою і утримуються, як заручники

Наші громадяни не тільки військові, але й цивільні затримуються російською владою і утримуються, як заручники. Ми повинні зробити все, аби наша і держава, і громадяни перебували в безпеці. Запровадження будь-яких додаткових заходів безпеки є цілком обґрунтованим, розумним і державницьким рішенням.

– Пані Беца, наскільки МЗС України аналізувало ризики такої ініціативи? Чи МЗС України готове до запровадження віз для громадян Росії у випадку, якщо Верховна Рада за відповідні зміни проголосує?

Ми підтримуємо введення віз з Російською Федерацією, оскільки розуміємо, що це країна-агресор

​Мар’яна Беца: Наша позиція завжди була досить послідовна у цьому питанні. Ми підтримуємо введення віз з Російською Федерацією, оскільки розуміємо, що це країна-агресор. Для нас головне – це питання контролю на кордоні.

Але потрібно дуже виважено виходити з нашої стратегії і розуміти такі наступні факти

Але потрібно дуже виважено виходити з нашої стратегії і розуміти такі наступні факти.

Перше – це 3-4 мільйони громадян України, які перебувають у Російській Федерації, як це може зачепити їхні права та інтереси.

Друге питання – це питання Криму. Якщо Росія вводить дзеркальні заходи, тобто візовий режим, як буде відбуватися в’їзд на територію окупованого Криму, який є територією суверенної України, тимчасово окупованою Російською Федерацією, і виїзд з території Криму. Ми не можемо в’їжджати за візами на свою власну ж територію, якщо Росія запровадить аналогічний режим. І це вимагає дуже і дуже важливих рішень та зваженого підходу.

Третє питання – це питання неконтрольованої ділянки кордону між Україною і Російською Федерацією, через яку постачає Російська Федерація і найманців, і зброю, і техніку на окупований Донбас.

Якщо буде ухвалене політичне рішення Верховною Радою України, то, безперечно, ми будемо готові технічно і технологічно

Наша позиція полягає в тому, що якщо буде ухвалене політичне рішення Верховною Радою України, то, безперечно, ми будемо готові технічно і технологічно. Ми вважаємо, що навіть більш клінічні заходи потрібні, щоб захистити наш кордон.

– Які це можуть бути заходи, пані Беца?

Біометричні паспорти дають більш надійний захист в контексті в’їзду і виїзду

​Мар’яна Беца: Наш міністр виступив з пропозицією, що, можливо, розглянути і питання введення в’їзду в країну-агресора і з країни-агресора по біометричних паспортах для росіян. Також введення візового режиму. Плюс, наприклад, реєстрація або в органах Міграційної служби, або через відповідні інтернет-служби. Це на майбутнє у більш широкій перспективі. Але те, що потрібно вживати більш жорстких заходів до країни-агресора, наша позиція була дуже чітка. Біометричні паспорти дають більш надійний захист в контексті в’їзду і виїзду.

– Пане Гончаренко, чи у фракції БПП є підтримка ініціативи «Народного фронту»?

Олексій Гончаренко: Рішення ніякого фракція не ухвалювала. Думки розійшлися. Я особисто є противником цього. Після цього Росія введе дзеркальну відповідь для України, що спричинить великі проблеми для українських громадян. Є родині зв’язки, які вони не можуть перервати. Будемо мати проблеми з кримчанами, які залишили український паспорт і їздять на материкову Україну. Багато депутатів висловлювали позицію проти.

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