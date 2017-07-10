Турчинов: для громадян Росії запрацює система попередньої реєстрації

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Турчинов заявляє, що для громадян Росії, що в’їжджають в Україну, запрацює система попередньої реєстрації.

«Тобто громадянин Росії, який має бажання прибути на території України, повинен заздалегідь зареєструватися і надати МЗС необхідні дані, які буде визначати МЗС», – сказав Турчинов після засідання РНБО.

За його словами, також запроваджується вимога щодо обов’язкової реєстрації громадян Росії, які перебувають на території України, в місці їхнього тимчасового перебування.

«Також запроваджується необхідність подачі інформації щодо пересування територією України», – додав він.

Також сьогодні президент Петро Порошенко анонсував, що Україна запровадить біометричний контроль на кордоні для всіх іноземців. За даними Турчинова, такий контроль має запрацювати на початку 2018 року.

Від квітня 2014 року на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують у Росію у підтримці бойовиків, проте Москва ці звинувачення відкидає. У 2015 році Верховна Рада визнала Росію державою-агресором.