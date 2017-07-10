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10 Липень 2017, Київ 19:24
Новини | Події

Турчинов: біометричний контроль для іноземців має запрацювати на початку 2018 року

Олександр Турчинов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив, що біометричний контроль для іноземців на кордоні повинен запрацювати не пізніше ніж 1 січня 2018 року.

«Він (біометричний контроль на кордоні для іноземців – ред.) повинен запрацювати не пізніше ніж 1 січня наступного року. Але у випадку готовності відповідних органів МВС, мається на увазі прикордонна служба, міграційна служба, МЗС, – я не виключаю, що він запрацює ще до кінця цього року», – заявив він за результатами засідання РНБО.

Сьогодні президент Петро Порошенко анонсував, що Україна запровадить біометричний контроль на кордоні для всіх іноземців.

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