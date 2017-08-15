З України видворили російську кореспондентку Нерсесьян

Служба безпеки видворила з України співробітницю Всеросійської телевізійної та радіокомпанії Тамару Нерсесьян, Це Радіо Свобода підтвердила речниця відомства Олена Гітлянська.

Серед останніх робіт Нерсесьян з України був сюжет про фестиваль «Бандерштат» для «Россия -1», де розповідає, серед іншого,про «західних кураторів» фестивалю, презентацію книг «авторів-неонацистів» та «улюблені пісні» Стапана Бандери в опері «Мазепа», яку поставили у Харкові.

За інформацією ТРК, де працює Нерсесьян, її та оператора, який із нею працював, перед видворенням внесли до бази ініціативи «Миротворець». Водночас, імені людини, яку авторка сюжету називає у начитці, пошуковик сайту у прив'язці до телебачення не видає.

26 липня СБУ повідомила про видворення з України колеги Нерсесьян Марії Князєвої, яка працювала на телеканали «Россия – 1» та «Россия – 24» під псевдонімом «Саушкіна». Її примусово повернили на територію Росії та заборонили в’їзд в Україну на три роки, заявили у відомстві.

У травні цього року депутат Антон Геращенко заявив про видворення з України заступника директора з розвитку компанії «Національні інформаційні системи», що виробляє новинні програми для телеканалу «Інтер», громадянина Росії Ігоря Шувалова.