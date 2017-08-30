«Не викрали, а депортуємо»: СБУ затримала російську журналістку Курбатову

Служба безпеки України затримала журналістку російського «Первого канала» Анну Курбатову і готується її депортувати до Росії. «Викраденням» назвали російські медіа дії українських спецслужб. Проте в СБУ наголошують, що діють у рамках закону. Щоправда, деталей операції не наводять. А напередодні з України вислали двох іспанських журналістів за, як стверджують спецслужби, антиукраїнську діяльність.

«Київ, на думку багатьох іноземних журналістів, намагається лише зберегти видимість демократичної європейської держави», – це фраза із останнього сюжету журналістки Анни Курбатової, який вона зробила в Україні на тему депортованих іспанських журналістів.

Проте ще раніше українці дізнались про неї після матеріалу про святкування Дня Незалежності України, який вона називала «святом залежності», перелічуючи проблеми офіційного Києва. Через її сюжети з України Курбатову внесли до бази «Миротворця». Її колеги стверджують, що на адресу журналістки почали надходити погрози.

У середу російські медіа вибухнули новинами, мовляв, Анну Курбатову «невідомі викрали у центрі Києва».

«Схопили неподалік від дому, посадили у машину і повезли. За нашими даними, Анну Курбатову затримали співробітники СБУ», – йдеться у повідомленні прес-служби «Первого канала». Служба безпеки України не відразу прокоментувала, що сталось.

«Є наша позиція: ми діємо в рамках закону», – сказав Радіо Свобода радник СБУ Юрій Тандіт, не оприлюднюючи деталей операції.

Згодом речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська написала у Фейсбуці, що «російську пропагандистку Анну Курбатову буде примусово повернуто до Російської Федерації». Відомство дотримується в цьому питанні закону, і діятиме аналогічно щодо «кожного, хто дозволяє собі ганьбити Україну».

У коментарі «RBC.RU» Гітлянська назвала «дурницями» заяви про викрадення, адже СБУ цим не займається.

Напередодні затримання представниці російського «Первого канала» Служба безпеки України також депортувала двох іспанських журналістів – Антоніо Памплієгу й Мануеля Анхель Састре. Щодо цього Гітлянська коментувала, що вони писали неправдиві матеріали, зокрема про те, що українська армія буцімто обстрілює мирні українські міста і села.

У 2015 році цих журналістів уже вносили до чорного списку громадян, які становлять загрозу національній безпеці України. Проте після протесту з боку іспанського уряду Київ зняв санкції з європейських журналістів у травні 2016 року.

Памплієга та Састре не зможуть потрапити до України до 2020 року.

Ще раніше СБУ заборонила на 3 роки в’їзд до України російській журналістці Тамарі Нерсесьян.

СБУ повинна коментувати свої операції раніше, ніж Росія – експерти

Обидва затримання: і іспанських журналістів, і представниці російського «Первого канала» – засвідчили, що Україна повинна дуже чітко пояснювати міжнародній спільності рішення своїх спецслужб. Адже інформаційна галузь дуже чутлива до ймовірних переслідувань медійників, прокоментувала виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк.

«З нами зв’язались уже кілька міжнародних організацій з цього приводу. Зокрема, Офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова, Репортери без кордонів та інші міжнародні організації, які зреагували на інформацію, масово розтиражовану російськими медіа, що в Києві зникла російська журналістка, що начебто її викрали», – каже Романюк.

Тому Інститут масової інформації зараз розсилає листи з поясненнями, що в Україні немає самосуду і Курбатову не викрадали, а затримали правоохоронні органи, згідно із законом, говорить Романюк.

Проте оперативно роз’яснювати свої дії, випереджаючи Росію, мала б саме Служба безпеки України, говорить експерт.

Із Оксаною Романюк згоден і голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія.

«Скільки разів уже можна казати: зробили – дайте знати про це. Якщо готується операція – добре, не можна сказати. Але коли зробили вже, то не давайте підстав російським медіа говорити саме про викрадення», – каже Аласанія.

Він додає, що заступався б за депортованих журналістів. Проте російські медійники, переважно, такими не є, додає Аласанія.

Водночас, міжнародна організація «Комітет захисту журналістів» закликала СБУ припинити «наступ на журналістів», коментуючи рішення СБУ щодо іспанських медійників. Вони «кидають виклик затвердженій урядом лінії щодо чутливих питань, включно з конфліктом на сході», сказала координатор Комітету захисту журналістів у країнах Європи та Центральної Азії Ніна Огнянова.

Реакції щодо затримання російської журналістки від цієї міжнародної організації поки не було.