В ОБСЄ висловили стурбованість видворенням із України іноземних журналістів

В Організації з безпеки і співпраці в Європі висловили стурбованість практикою затримання і видворення з України іноземних журналістів. Представник ОБСЄ з питань свободи засобів інформації Арлем Дезір написав про це в листі до міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

«Видворення журналістів чи заборони їм на в’їзд до України викликають занепокоєння як надмірні заходи, особливо коли таким діям бракує відкритості і належного механізму апеляції», – заявив він.

Представник ОБСЄ нагадав, що країни-члени організації зобов’язалися поліпшувати умови роботи журналістів однієї з країн-членів в іншій.

У прес-службі ОБСЄ, згадавши про затримання і видворення з України раніше в середу журналістки російського телевізійного «Першого каналу» Анни Курбатової за «діяльність, яка шкодила національним інтересам України», нагадали, що представник організації з питань свободи засобів інформації вже звертався раніше до влади України з приводу попередніх схожих випадків із журналістами Всеросійської державної телерадіокомпанії: 14 серпня Служба безпеки України затримала і депортувала з таким самим формулюванням Тамару Нерсесьян, якій заборонили в’їзд до України на три роки, перед тим, 26 липня так само депортували з забороною на в’їзд Марію Князєву на підставі тенденційного висвітлення подій в Україні.

Крім того, Арлем Дезір нагадав і про недопуск до України і заборону в’їзду на три роки, яку СБУ застосувала 25 серпня до двох іспанських журналістів Антоніо Памплієги і Мануеля Анхеля Састре, теж за «діяльність, яка шкодила національним інтересам України».

Він закликав органи влади України утримуватися від необґрунтованих обмежень на роботу іноземних журналістів, що, за його словами, впливає на вільний плин інформації і порушує зобов’язання щодо свободи засобів інформації в рамках ОБСЄ.

Останнім часом СБУ видворила з України вже цілу низку журналістів, головно з Росії, але й із інших країн, за «діяльність, що суперечить інтересам України». Це викликало критику деяких правозахисних і журналістських організацій – там вважають, що фактична гібридна війна проти України, ведена Росією, не є виправданням для таких методів захисту інтересів держави від дій, що фактично йдуть на користь агресорові.