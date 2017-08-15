Комітет захисту журналістів засудив депортацію російської журналістки з України

Базована у Нью-Йорку міжнародна організація «Комітет захисту журналістів» закликає владу України зняти «всі обмеження» із російської журналістки Тамари Нерсесьян, щоб вона могла продовжувати робити репортажі з України. Заява пролунала після того, як у Службі безпеки України підтвердили, що депортували Нерсесьян і заборонили їй в’їзд на три роки, назвавши її «російською пропагандисткою».

«Ми закликаємо владу України дозволити Тамарі і всім журналістам вільно готувати репортажі з країни, незважаючи на їхню країну походження чи редакційну політику їхніх працедавців. Заборона російських медіа в Україні не є ані демократичним, ані сприятливим для вирішення кризи між двома країнами», – сказала 15 серпня координатор «Комітету захисту журналістів» у Європі та Центральній Азії Ніна Огнянова.

Рішення влади України депортувати Нерсесьян раніше розкритикували в ОБСЄ і МЗС Росії.

Нерсесьян є співробітницею Всеросійської телевізійної і радіокомпанії. Вона заявила російському виданню РБК, що сили безпеки затримали її в Києві і протягом трьох годин допитували у будівлі СБУ.

За словами Нерсесьян, їй сказали, що видворяють з України через її репортажі, які розпалюють конфлікт на сході України.

Серед останніх робіт Нерсесьян з України був сюжет про фестиваль «Бандерштат» для «Россия-1», де вона розповідає, серед іншого, про «західних кураторів» фестивалю, презентацію книг «авторів-неонацистів» та «улюблені пісні» Степана Бандери в опері «Мазепа», яку поставили у Харкові.

Від 2014 року Київ заборонив трансляцію понад десяти російських телеканалів, звинувативши їх у поширенні пропаганди.