Москва після видворення Нерсесьян звинувачує Київ у порушенні прав російських журналістів

У Міністерстві закордонних справ Росії звинувачує Україну у порушенні прав російських журналістів.

«Висловлюємо обурення грубим порушенням прав російських журналістів і вимагаємо від офіційного Києва неухильного дотримання міжнародних зобов’язань у сфері свободи ЗМІ та забезпечення їх безпеки», – йдеться у заяві дипломатичного відомства Росії у зв'язку з видворенням з території України російської журналістки Тамари Нерсесьян.

Москва також закликає представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ звернути увагу на політику української влади щодо представників засобів масової інформації та дати їй принципову оцінку.

Служба безпеки видворила з України російську журналістку Тамару Нерсесьян.Серед останніх робіт Нерсесьян з України був сюжет про фестиваль «Бандерштат» для «Россия -1», де розповідає, серед іншого, про «західних кураторів» фестивалю, презентацію книг «авторів-неонацистів» та «улюблені пісні» Стапана Бандери в опері «Мазепа», яку поставили у Харкові. За інформацією ТРК, де працює Нерсесьян, її та оператора, який із нею працював, перед видворенням внесли до бази ініціативи «Миротворець».

26 липня СБУ повідомила про видворення з України колеги Нерсесьян Марії Князєвої, яка працювала на телеканали «Россия – 1» та «Россия – 24» під псевдонімом «Саушкіна». Її примусово повернили на територію Росії та заборонили в’їзд в Україну на три роки, заявили у відомстві.

У травні цього року депутат Антон Геращенко заявив про видворення з України заступника директора з розвитку компанії «Національні інформаційні системи», що виробляє новинні програми для телеканалу «Інтер», громадянина Росії Ігоря Шувалова.