Росія має заплатити компенсацію родичам Анни Політковської – Європейський суд

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) присудив родині Анни Політковської 20 тисяч євро компенсації, визнавши, що російська влада порушила право журналістки на життя. Текст рішення опублікований 17 липня на офіційному сайті суду.

Скаргу до ЄСПЛ надіслали матір, сестра і діти Політковської. Вони також наполягають, що держава не забезпечила ефективного розслідування вбивства, оскільки його замовника досі не встановлено.

Правозахисниця і оглядач видання «Новая газета» Анна Політковська була авторкою критичних матеріалів про російську владу, про ситуацію в Чечні – перш за все про порушення прав людини. 7 жовтня 2006 року журналістку застрелили в ліфті її будинку в центрі Москви.

У справі про вбивство Політковської до довічного ув’язнення були засуджені Сергій Хаджікурбанов і Лом-Алі Гайтукаєв, який помер у колонії в червні 2017 року з невідомих причин. До різних термінів позбавлення волі засуджено ще трьох – Рустама, Ібрагіма і Джабраїла Махмудови. Родичі та колеги Політковської вважають за необхідне встановити, хто саме замовив вбивство, і передати його суду.