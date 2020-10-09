Навіщо Путін «вакцинував» Медведчука?

Напередодні місцевих виборів в Україні Віктор Медведчук знову зустрівся з Володимиром Путіним у його підмосковній резиденції в Ново-Огарьові. На прохання лідера ОПЗЖ Путін пообіцяв поставити в Україну російську вакцину від коронавірусу «Спутник-V», якщо «офіційна влада України відповідним чином сформулює свої запити».

Навіщо Медведчук регулярно перед українськими виборами зустрічається з Путіним? Як політ до Москви відіб’ється на рейтингах ОПЗЖ? І чому Володимир Путін так наполегливо просуває російську вакцину від коронавірусу – від апарату ООН до України?

Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорили політолог, президент Центру досліджень політичних цінностей Олександр Доній і заступник директора соціологічної групи «Рейтинг» Любомир Мисів.

– Чому Володимир Путін зустрівся з рядовим, здавалося б, українським політиком – головою політради партії ОПЗЖ?

Не зрозуміло, чому на державному рівні не врегульована заборона українським політикам входити в будь-які стосунки з представниками країни-агресора

Олександр Доній: Для мене не зрозуміло, чому на державному рівні не врегульована заборона українським політикам і чиновникам входити в будь-які стосунки з представниками, керівниками країни-агресора. Якщо це не лише наше з вами приватне визначення, що Росія є агресором, а це визнає і Верховна Рада на рівні постанови, то очевидно, що під час війни входити в будь-які переговорні стосунки можуть лише уповноважені державою представники. Можливо, для обміну полоненими, можливо, для підготовки перемир’я або для будь-чого, але це повноваження держави і державних структур.

Яке має право чиновник або політик Володимир Медведчук (він офіційно народний депутат України) входити у взаємини з представниками держави-агресора, для мене незрозуміло.

Чому це досі не врегульовано на законодавчому рівні? Значить, у цьому є зацікавленість українського політикуму. Причому як попередньої, так і нинішньої влади, яка дає можливість таким людям, як Медведчук, мати сепаратні переговори з Володимиром Путіним. Чому Путін просуває персонально Медведчука – чи з огляду на кумівські стосунки, чи з огляду на проросійську позицію – це його державні інтереси. Але вони спрямовані проти України.

Чому українська держава дозволяє Володимиру Путіну просувати свого протеже – для мене це незрозуміло.

За аналогією з попередньою кампанією, коли літав і Юрій Бойко, так само для мене незрозуміла методологія, як йому це дозволяється. Але це дієвий механізм для частини проросійського електорату.

Очевидно, що тепер монополія на проросійський електорат уже поставлена під сумнів. Наприклад, на цьому ж фланзі змагаються такі партії, як партія Шарія. Тож очевидно, що для Медведчука і його куратора Путіна вкрай важливо зосередити, змонополізувати проросійський електорат. І це, на жаль, дієво, тому що частина українських громадян досі зорієнтована на налагодження будь-яких відносин із Росією, і тому вона позитивно дивиться на такі переговори. Очевидно, що це вплине певною мірою і на електоральні рейтинги на місцевих виборах для ОПЗЖ.

– Ви припустили, що, можливо, це вигідно нинішньому політичному керівництву України. Володимир Зеленський обіцяв якимось чином розібратися з партією ОПЗЖ, говорив, що ми знаємо, звідки йдуть гроші і на телеканали, які пов’язують з Віктором Медведчуком, і безпосередньо на партію. Але Віктор Медведчук безперешкодно літає в Росію, зустрічається з Володимиром Путіним. Виходить, це вигідно Володимирові Зеленському – вигідно в чому? Це ще один канал переговорів з російським президентом для Зеленського?

Олександр Доній: Я зауважив, що це було вигідно обом владам, як попередній, так і нинішній, тому що за п’ять попередніх років каденції Петра Порошенка так само нічого не було зроблено на законодавчому рівні для заборони чиновникам і політикам входити в переговорний процес із державою-агресором. На початку нової каденції, коли вже переміг Зеленський, були враження, що він персонально щодо Медведчука якраз зацікавлений у його відстороненні від переговорного процесу, який свого часу вів Петро Порошенко, адже з його легкої руки Медведчук увійшов у так званий Мінський процес.

Можливо, якісь групи впливу біля Володимира Зеленського лобіюють, як при Петрові Порошенку, Медведчука

І на першому етапі було враження, що його відсувають від справ, але після того Медведчук став офіційним депутатом, із офіційним впливом уже на політичну силу в межах Верховної Ради. А тут, як ми розуміємо, голоси кожного депутатського об’єднання рахуються і владою, зокрема, і є ситуативні голосування. Отже, на жаль, влада змушена враховувати інтереси і вподобання всіх політичних фракцій і груп у Верховній Раді. Можливо, це один із аргументів – ми з вами можемо лише здогадуватися. Можливо, якісь групи впливу біля Володимира Зеленського, які лобіюють, як при Петрові Порошенку, Медведчука. Ми достеменно не знаємо.

– Чому так багато уваги було приділено російській вакцині від коронавірусу під час зустрічі Медведчука і Путіна?

Росія зараз не є прикладом успішної боротьби з COVID

Олександр Доній: Росія зараз не є прикладом успішної боротьби з COVID. Загалом Росія за кількістю хворих перебуває стабільно на 4-му місці після США, Індії і Бразилії – там понад мільйон випадків офіційно зареєстрованих. Це не є приклад орієнтації на боротьбу. Натомість у них зараз, навпаки, зростання захворюваності.

У світі й культура, і економіка, і медицина є елементами поширення впливу тієї чи іншої держави. Росія це достатньо чітко і впевнено демонструє, зокрема, наприклад, успішними культурними проєктами. У них збереглася медицина. Вони можуть цілеспрямовано в ту чи іншу ділянку зосереджувати кошти, спеціалістів. Чи може Росія тут досягти успіху? Може. Чи є це вже успіх? Ми не знаємо.

Вона не апробована, і поки що ця вакцина західним світом не приймається, тому на цей момент це є елементом пропаганди, очевидно, може бути вдалим елементом пропаганди.

І в цьому плані розкольницька діяльність Медведчука може сприяти ідеологічній війні з боку Росії. Вони буцімто домовилися про постачання, українська держава зрозуміла, що не прийме з рук країни-агресора вакцину, та ще й несертифіковану на Заході – Медведчук і його сподвижники можуть казати, що вони домовилися про лікування тисяч українців, що був порятунок від смерті, але українська влада виступає проти цього лише тому, що вакцина – російська. Тобто це може бути елементом інформаційної агресії, війни з боку Кремля, Росії, а Медведчук, як і завжди, йому підіграє.

– Володимир Зеленський відреагував на цю розмову під час своєї поїздки в Брюссель, написавши у фейсбуку: «До речі, саме Євросоюз підтвердив, що допоможе Україні отримати справжню вакцину, коли вона з’явиться й не викликатиме сумнівів у вчених. Тому не раджу дуже вірити в передвиборчі «ініціативи» окремих циніків, які вже вакцинувалися неперевіреними засобами». Натякав, напевно, на Віктора Медведчука, який заявив Володимирові Путіну, що він і вся його сім’я вакцинувалися від коронавірусу російською вакциною.

Як минулий, березневий, візит до Росії відобразився на рейтингу ОПЗЖ, коли до Володимира Путіна їздили Юрій Бойко і Віктор Медведчук? Що можна прогнозувати завдяки такому візитові Віктора Медведчука: скільки він отримає до наявних відсотків? Ви опублікували зведені дані по всій Україні на місцевих виборах: ОПЗЖ – на другому місці: зараз у неї рейтинг близько 12,5%.

Любомир Мисів: Якщо ми говоримо про візити Бойка і Медведчука взимку 2018 року, напередодні президентських виборів, тоді це дійсно дало значний електоральний ефект. Юрій Бойко в принципі буквально за місяць зміг наростити підтримку на три відсотки. Його рейтинг тоді зріс, і це показало виборцю, який не міг визначитися (в першу чергу, це проросійський виборець), що це – конкретний кандидат, який зможе вирішити питання війни. А на президентських виборах питання вирішення війни на сході було одним із найважливіших.

У регіонах ОПЗЖ гостро конкурує з місцевими проєктами

Власне, Бойко використав цей візит, щоб позначити, що саме він зможе стати переговірником у процесі вирішення російсько-української війни. Якщо ми говоримо про сьогоднішній день, то чи цей візит може дати певний ефект, ми побачимо уже, напевно, в наступній соціології. Те, що ОПЗЖ повинна сьогодні хоча б закріпити свій рейтинг, це вже зрозуміло, бо вона в регіонах гостро конкурує з місцевими проєктами. Ми бачимо, що є проєкти мерів, які забирають електорат цієї партії, бо на місцевих виборах обирають тих, хто є так званими господарниками, вирішує місцеві проблеми.

На місцевих виборах конкуренція досить велика, і ОПЗЖ нелегко доводиться. Треба зрозуміти, що ті, хто голосує за цю партію, не настільки орієнтуються на вирішення місцевих чи соціально-економічних проблем: усе-таки «Опозиційна платформа» несе своє певне ідеологічне забарвлення, має чіткий ідеологічний меседж про відносини з Росією. Тому такі візити Медведчука чи Бойка, чи будь-кого з представників партії тільки зміцнюють цей електорат і, відповідно, забирають тих виборців, які сумніваються у своїй позиції.

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