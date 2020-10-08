Зеленський «не радить» вірити «ініціативам циніків», які вакцинувалися неперевіреними засобами

Президент України Володимир Зеленський закликав не вірити передвиборчим ініціативам політиків, які вакцинуються неперевіреними засобами. За підсумками саміту ЄС Зеленський написав у фейсбуці ввечері 7 жовтня, що Україна очікує допомоги від Євросоюзу в отриманні вакцини від COVID-19.

«Євросоюз підтвердив, що допоможе Україні отримати справжню вакцину, коли вона з’явиться й не викликатиме сумнівів у вчених. Тому не раджу дуже вірити в передвиборчі «ініціативи» окремих циніків, які вже вакцинувалися неперевіреними засобами», – написав Зеленський.

Раніше голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя», проросійський політик Віктор Медведчук заявив, що він сам і його сім’я випробували російську вакцину від COVID-19 під час поїздки до анексованого Росією Криму.

«Вакцинувалася я, дружина Оксана, наш син Богдан. Дуже добре її переніс, і вважаю, що це найефективніший засіб на сьогоднішній день у боротьбі з коронавірусом», – розповів Медведчук.

За словами Медведчука, під час останньої зустрічі з Путіним він попросив надати Україні російську вакцину від коронавірусної хвороби COVID-19.

«Зразу хочу сказати, що така можливість існує», – відповів Путін.

Медичні експерти ставили під сумнів безпечність та ефективність російської вакцини Sputnik V, оскільки третя фаза її випробувань наразі не завершена.