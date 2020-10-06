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06 жовтня 2020, Київ 22:29
Новини | Коронавірус

Вакцина від COVID-19 може бути готовою до кінця 2020 року – ВООЗ

«Ми потребуватимемо вакцину, і є надія, що до кінця цього року ми можемо мати вакцину. Є надія»

Вакцина від COVID-19 може бути готовою до кінця 2020 року, повідомив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адганом «Гебреєсус.

«Ми потребуватимемо вакцину, і є надія, що до кінця цього року ми можемо мати вакцину. Є надія», – сказав Тедрос під час зустрічі Виконавчої ради ВООЗ.

Британська компанія AstraZeneca нещодавно оголосила, що її кандидат на вакцину дійшов до останньої фази тестувань у США. Втім, 9 вересня вона вирішила тимчасово зупинити випробування після того, як в одного з учасників досліджень виявили незрозумілу хворобу. Через кілька днів випробування відновили.

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Базована в Британії компанія The Cambridge повідомила, що випробування її вакцини будуть здійснені майже на 30 тисячах людей різного расового, етнічного і географічного походження.

Два інші кандидати на вакцини почали проходити останню стадію тестування цього літа на десятках тисяч людей в США. Одна з цих вакцин була створена Національним інститутом здоров’я США і виробляється компанією Moderna Inc., а інша спільно розробляється американською фірмою Pfizer Inc. і німецькою компанією BioNTech.

Про реєстрацію першої у світі вакцини від COVID-19 вже заявили в Росії. Медичні експерти поставили під сумнів реєстрацію вакцини «Спутнік-V», бо третя, остання фаза випробувань вакцини ще не завершена.

ВООЗ розраховує до кінця 2021 року забезпечити два мільярди доз вакцин.

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