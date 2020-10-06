Через місяць апарати штучної вентиляції легень усе-таки прибули з Будапешта на Закарпаття

Акош Келлер-Алант, Ірина Бреза

Наприкінці вересня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто особисто привіз на Закарпаття 50 апаратів ШВЛ, подарованих угорським урядом. Питання в Угорщині викликало те, чому, незважаючи на погіршення епідемічної ситуації, довелося чекати майже місяць після рішення угорського уряду надати цю допомогу, перш ніж літак із нею прибув до України. Щоправда, на Закарпатті не вважають, що допомога була запізнілою.

23 вересня на Закарпаття прибуло 50 апаратів ШВЛ, які уряд Угорщини обіцяв українському регіонові ще наприкінці серпня. Пристрої особисто привіз міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в Ужгород, де він зустрівся зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

Сійярто також опублікував відео на своїй сторінці у фейсбуці.

23 вересня угорський міністр закордонних справ відвідав низку заходів на Закарпатті, одним із яких була якраз урочиста передача цих пристроїв та іншої допомоги.

Щоправда, невідомо, чому літаки прибули на Закарпаття лише наприкінці вересня. Угорщина почала закуповувати апарати у квітні, і вже влітку до Будапешта прибули тисячі апаратів. За даними видання 444.hu, близько половини з 16 тисяч замовлених пристроїв ШВЛ уже були в країні у липні.

Із затримкою, але допомога надійшла

Товариство угорської культури Закарпаття (KMKSZ) ще на початку розвитку епідемії повідомляло угорський уряд про те, що українському регіонові необхідна допомога. Благодійний фонд організації захисту інтересів закарпатських угорців оголосив про збір допомоги в березні через коронавірусну епідемію.

«Ми знаємо, що на даний момент відсутнє забезпечення основних медичних умов: немає обладнання, немає ліків, немає масок, і недостатньо апаратів ШВЛ», – мовилося у заклику KMKSZ щодо збору коштів.

Рішення уряду Угорщини про дарування цих апаратів Закарпаттю було ухвалене 30 серпня, а апарати прибули до Ужгорода 23 вересня.

Доставку і розподіл апаратів на Закарпатті забезпечували Угорська екуменічна служба допомоги та її місцеве відділення.

Янош Ґеревіч, керівник представництва Угорської екуменічної служби допомоги в Україні, також підтвердив Угорській службі Радіо Вільна Європа, що угорські організації на Закарпатті (наприклад, Угорська культурна асоціація Закарпаття) подавали сигнали угорській державі про необхідність допомоги.

«Міністерство попросило нашої допомоги організувати перевезення апаратів. Ми з Ласло Легелем (керівником Угорської екуменічної служби допомоги – ред.) підписали меморандум про співпрацю з керівником Закарпаття на початку спалаху для спільної боротьби з епідемією. Це дозволяє нам швидко отримувати пропозиції, адже дозвіл із Києва скоро надійде», – сказав він.

Розподіляють спільно з місцевою владою

На Закарпатті благодійний фонд «Закарпатський центр розвитку та консультацій «Адванс», заснований Товариством угорської культури Закарпаття, прийняв пожертву і передав її закарпатським лікарням. 16 апаратів уже передали міській і районній лікарням Ужгорода, а решту передадуть найближчими тижнями. Центр також допомагає ввести апарати в експлуатацію, сказав Янош Ґеревіч.

На запитання про те, чи достатньо спеціалістів, які можуть керувати апаратами (бо відсутність таких спеціалістів є серйозною проблемою в Угорщині), він відповів, що адміністрація області забезпечує доставку апаратів ШВЛ до лікарень, де ними вміють користуватися.

На Закарпатті була справжня потреба у допомозі. За останні тижні, за офіційними даними, кількість нових зареєстрованих випадків інфікування за день коливається від 70 до 100. З моменту спалаху заражено понад 9918 людей. Станом на 30 вересня було зареєстровано 5120 інфікованих, і 320 із них потребували лікарняної допомоги. До того, як Угорщина надала допомогу, в регіоні було лише 174 апарати ШВЛ.

На Закарпатті не вважають, що допомога запізніла

Олег Коцюба, перший заступник голови Закарпатської ОДА, у коментарі кореспондентові Радіо Свобода зауважив, що допомога надійшла у рамках підписаної угоди між Закарпатською ОДА і Угорською екуменічною службою допомоги і не була «запізнілою».

«Друга хвиля захворюваності на COVID-19 на Закарпатті ще не почалася. Ми контролюємо ситуацію, за результатами тестувань протягом 2–3 місяців показники стабільні: 50–70, найбільше – 90 випадків за день. Це значно менші показники, ніж по Україні в цілому: на 100 тисяч населення по Україні – понад 100 інфікованих за добу, – а в Закарпатті – 74, – пояснює Коцюба. – Завантаженість ліжок у лікарнях хворими на COVID-19 – 34–36%».

За словами посадовця, допомогу від Угорщини – апарати ШВЛ і засоби індивідуального захисту – отримали 35 лікарень, і це удвічі більше, аніж було заплановано. Засоби індивідуального засобу отримали також лабораторії.

«Обладнання стане у нагоді безперечно. І не тільки для хворих на COVID-19», – додав Коцюба.

Він також нагадав, що лікарні, які уклали угоди з Національною службою здоров’я України, отримують фінансування з держбюджету. Зокрема, Центр легеневих хвороб в Ужгороді закупив дорогу апаратуру на 980 тисяч гривень.