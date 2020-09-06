Кулеба розповів, від чого залежить «глобальне потепління» у відносинах з Угорщиною

«Глобальне потепління» у відносинах між Україною й Угорщиною залежить не лише від Києва, а й від Будапешта, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він сказав про це, коментуючи свій допис від 2 вересня, в якому заявив, що Україна налаштована на «глобальне потепління», у хорошу сенсі, відносин з Угорщиною.

«Я написав, що ми налаштовані на глобальне потепління. Чи буде воно? Це залежить не лише від України, але й від Угорщини. Глобальне потепління полягатиме в тому, що ми зможемо вирішити освітню суперечку, яка виникла через позицію Угорщини щодо українського закону про освіту. І коли ми приберемо цей подразник, ми зможемо дійсно на дуже широкому фронті активізувати наше співробітництво і по лінії нашої євроатлантичної інтеграції, і по лінії залучення інвестицій у Закарпатську область, і по лінії стратегічних торговельних проєктів регіонального характеру. Для цього потрібно прибрати подразник. І ми над цим працюємо», – сказав Кулеба.

Коли саме цього очікувати, міністр не сказав.

Між Україною та Угорщиною є низка дражливих політичних питань, у вирішенні яких Київ шукає компроміси, але, як заявили раніше в МЗС, при цьому Україна не зрадить власні інтереси.