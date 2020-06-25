Очільник МЗС Угорщини Сійярто прибув до Києва

Міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 25 червня прибув до Києва на засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічної співпраці, яка не збиралася майже сім років.

«Радий вітати угорського колегу Петера Сійярто в Києві сьогодні. Ми відновлюємо засідання спільної українсько-угорської міжурядової економічної комісії, яка не збиралася майже сім років. Час розблокувати справжній потенціал економічного співробітництва України та Угорщини», – написав у твітері очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Четверте засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економіки планувалося на березень, але його перенесли через ситуацію з поширенням коронавірусу.

Очікується, що сторони обговорять розвиток торгівлі та інвестицій між Україною та Угорщиною, розглянуть низку спільних економічних і транспортних проєктів, поліпшення прикордонної та транскордонної інфраструктури, пожвавлення співпраці в аграрній сфері, а також у сфері енергетики та охорони довкілля.

Між Україною та Угорщиною є низка дражливих політичних питань, у вирішенні яких Київ шукає компроміси, але, як заявили раніше в МЗС, при цьому Україна не зрадить власні інтереси.